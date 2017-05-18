Сноуден осудил решение властей Гонконга об отказе в убежище приютившим его беженцам

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ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 18 мая. /Корр. ТАСС Александр Зюзин/. Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден подверг критике решение иммиграционных властей Гонконга отказать в убежище группе беженцев из Шри-Ланки и Филиппин, которые приютили его во время пребывания в мегаполисе в 2013 году. В своем видеобращении он назвал это "явной несправедливостью", сообщает радиотелевещательная корпорация RTHK.
"То, с чем они сталкиваются - это явная несправедливость тех самых людей, которых они попросили о защите. Мы не знаем, кто именно за этим стоит, но кто-то в гонконгском правительстве хочет, чтобы эти семьи немедленно исчезли любой ценой", - считает Сноуден.
Речь идет о семейной паре из Шри-Ланки с двумя детьми, еще одном выходце из этой страны, беженке из Филиппин и ее четырехлетней дочери. Они приютили Сноудена в течение двух недель, когда он укрывался в этом мегаполисе в 2013 году. Бывший сотрудник спецслужб бежал сюда из США после того, как передал СМИ документы о программах электронной слежки американского Агентства национальной безопасности.
Из Гонконга Сноуден вылетел в Москву, чтобы направиться из российской столицы в Эквадор. Однако он был вынужден остаться на территории РФ после того, как власти США аннулировали его паспорт. В 2014 году Сноуден получил вид на жительство в России, который в настоящее время продлен до 2020 года.
В понедельник иммиграционные власти Гонконга уведомили об отказе в возможности предоставления политического убежища помогавшим Сноудену семьям из Шри-Ланка и Филиппин. Теперь им грозит задержание и депортация. "Это решение совершенно неразумное", - заявил адвокат беженцев, канадский правозащитник Роберт Тиббо, который в свое время оказывал содействие и Сноудену. Юрист сообщил о намерении подать апелляцию в течение 14 дней для своих клиентов, которые также добиваются возможности получения убежища и в Канаде.
В Гонконге насчитывается около 10 тыс. соискателей убежища, в основном выходцев из бедных стран Азии, которые годами ждут рассмотрения своих прошений. Местные власти в итоге удовлетворяют всего лишь менее 1% таких просьб.