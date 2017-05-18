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Опрос: доверие к Макрону ниже, чем к Олланду и Саркози в начале их сроков

Международная панорама
18 мая, 14:58 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 18, мая. /ТАСС

Лишь 45% французов верят в способность нового президента решить проблемы страны, сообщает агентство Reuters

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ПАРИЖ, 18 мая. /ТАСС/. Уровень доверия французов к новому президенту страны Эмманюэлю Макрону ниже, чем к его предшественникам Николя Саркози и Франсуа Олланду в первые дни их президентских сроков. Об этом свидетельствует подготовленный социологическим институтом Elabe опрос общественного мнения, данные которого приводит агентство Reuters.

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Согласно исследованию, охватившему тысячу человек, 45% французов верят в способность Макрона решить проблемы страны, при этом премьер-министр Эдуар Филипп может рассчитывать на доверие лишь 36% граждан.

Агентство отмечает, что Олланд в первые дни после вступления в должность в аналогичном опросе получал поддержку 58% французов, Николя Саркози - 59%. Главы правительств пользовались одобрением 50-59% граждан.

"Данный результат демонстрирует беспрецедентную ситуацию, - говорится в отчете Elabe. - У президента нет времени на раскачку".

Новый президент и правительство

Накануне в Париже был представлен состав нового правительства Франции. В него вошли 22 человека: 18 министров и 4 государственных секретаря; 11 мужчин и 11 женщин. Из них трое получили особый статус государственного министра. Это мэр Лиона, один из влиятельнейших политиков из рядов Социалистической партии Жерар Колон, назначенный на пост главы МВД, многолетний лидер французских "зеленых" Николя Юло, получивший должность министра экологического перехода, и лидер центристского "Демократического движения" Франсуа Байру, ставший министром юстиции.

Единственным представителем прежнего состава правительства, перешедшим в новый кабинет министров, стал Жан-Ив Ле Дриан - один из ближайших соратников бывшего президента Франсуа Олланда. В новом кабмине Ле Дриан получил должность министра Европы и иностранных дел. На посту главы оборонного ведомства Ле Дриана сменила евродепутат, представитель центристов Сильви Гулар. Важнейшая должность министра экономики в правительстве правоцентриста Эдуара Филиппа досталась его однопартийцу из числа "Республиканцев" Брюно Ле Мэру, который в ноябре занял четвертое место на праймериз правых.

Новое правительство Франции сформировано после президентских выборов, второй тур которых 7 мая завершился победой Эмманюэля Макрона. В понедельник новый президент назначил премьер-министром мэра Гавра Эдуара Филиппа, поручив ему сформировать кабинет министров.

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Президентские выборы во Франции
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Макрон, Эмманюэль
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