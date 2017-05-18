Президент Бразилии отказался уходить в отставку из-за скандала вокруг записи его разговора

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 18 мая. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Президент Бразилии Мишел Темер сообщил, что не уйдет в отставку из-за скандала, разгоревшегося вокруг записи его разговора. Соответствующее заявление глава государства сделал, выступая в своей рабочей резиденции - Дворце Планалту.
"Я не уйду в отставку", - сказал он. "В (Федеральном) верховном суде я докажу, что не имею никакого отношения к упомянутым фактам. Я требую всеобъемлющего расследования, которое прояснит ситуацию бразильскому народу. Мне нечего скрывать", - добавил бразильский лидер.