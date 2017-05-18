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Президент Бразилии отказался уходить в отставку из-за скандала вокруг записи его разговора

Международная панорама
18 мая, 22:18 дата обновления: 18 мая, 22:29 UTC+3

Мишел Темер заявил, что в Федеральном верховном суде докажет свою невиновность

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Президент Бразилии Мишел Темер

Президент Бразилии Мишел Темер

© AP Photo/Eraldo Peres

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 18 мая. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Президент Бразилии Мишел Темер сообщил, что не уйдет в отставку из-за скандала, разгоревшегося вокруг записи его разговора. Соответствующее заявление глава государства сделал, выступая в своей рабочей резиденции - Дворце Планалту.

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"Я не уйду в отставку", - сказал он. "В (Федеральном) верховном суде я докажу, что не имею никакого отношения к упомянутым фактам. Я требую всеобъемлющего расследования, которое прояснит ситуацию бразильскому народу. Мне нечего скрывать", - добавил бразильский лидер.

Накануне бразильские предприниматели - братья Жоэсли и Уэсли Батиста - передали в Федеральный верховный суд (ФВС) страны запись, на которой Темер якобы просит подкупить бывшего спикера нижней палаты парламента Эдуарду Кунью, инициатора импичмента экс-главы государства Дилмы Руссефф. По данным телеканала Globo, деньги предназначались для "покупки молчания" Куньи. После этого судья ФВС Бразилии Эдсон Факин дал разрешение на открытие уголовного дела в отношении Темера в связи с подозрениями в коррупции.
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