Президент Колумбии: в борьбе с наркотрафиком нужна поддержка мирового сообщества

БОГОТА, 19 мая. /Корр. ТАСС Антон Шамшин/. Достижение мира между правительством Колумбии и повстанческой группировкой "Революционные вооруженные силы Колумбии" (РВСК) позволило применить новую стратегию борьбы с наркотрафиком, которая будет реализована эффективно только при поддержке мирового сообщества. Об этом сообщил в четверг президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос в ходе видеотрансляции из Вашингтона по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом.

"Я думаю, что наилучшим способом борьбы с наркотрафиком является совместная работа. Это проблема затрагивает не только Колумбию или США, она является глобальной, поэтому мы все должны работать над ее решением. 40 лет назад мир объявил наркотрафику войну. Эта война еще не выиграна, в результате достижения мира в Колумбии стало возможным начать работу над новой стратегией "кнута и пряника", - проинформировал колумбийский лидер.

Данная стратегия, по его словам, предполагает, с одной стороны, наказание посредством принудительного уничтожения плантаций коки. "Только в этом году более 50 тыс. гектаров были уничтожены", - отметил он в этой связи. "С другой стороны, в этом году мы запустили программу добровольного замещения посевов коки: 80 тыс. семей уже стали ее участниками", - подчеркнул Сантос.

"До настоящего времени в результате продолжающегося военного конфликта в Колумбии было невозможно предоставить колумбийским крестьянам альтернативу выращиванию коки. Сегодня эта возможность у нас появилась и мы должны продолжить борьбу с производством коки", - прокомментировал президент Колумбии новую стратегию борьбы с наркотрафиком.

Глава государства высоко отметил значение совместной работы властей Колумбии и США в борьбе с нелегальным производством коки в Колумбии. "Нам необходимо продолжить и углубить борьбу с оргпреступностью: не только с наркотрафиком, но также и с работорговлей и нелегальной добычей полезных ископаемых", - добавил он в этой связи.

Сантос также добавил, что колумбийский народ никогда не забудет поддержку, которую оказали США в рамках "Плана Колумбия" в борьбе с терроризмом и наркотрафиком.

"США и Колумбия на протяжении многих лет поддерживали друг друга. Сегодня Колумбия и США работают вместе для поддержки Центральной Америки в ее борьбе против наркокартелей и оргпреступности. Судя по нашей беседе этим вечером я могу сказать, что у меня нет сомнения в том, что мы продолжаем поддерживать друг друга", - отметил колумбийский лидер.

"Самым ценным в наших отношениях стал "План Колумбия". Когда мы колумбийцы боролись за выживание, сталкиваясь с угрозой терроризма и наркотрафика, США нам протянули руку и помогли победить в этой битве. Этого мы никогда не забудем", - добавил он.

По словам Сантоса, в результате подписания в ноябре прошлого года соглашения о мире с РВСК удалось добиться самого низкого уровня насилия в стране за последние 40 лет.