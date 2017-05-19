Группа из 65 японцев отправилась в безвизовую поездку на остров Кунашир

ТОКИО, 19 мая. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Группа из 65 японцев отправилась на судне из порта Немуро на острове Хоккайдо в безвизовую поездку на южнокурильский остров Кунашир. Как сообщило информационное агентство Kyodo, они намереваются находиться там до 22 мая. За это время члены группы посетят могилы предков, проведут встречи с местными жителями, посетят школы.

Это уже вторая группа такого рода в 2017 году - первая совершила поездку на Кунашир 15-18 мая.

Сейчас южную часть Курил в безвизовом порядке могут посещать бывшие японские жители этих территорий, члены их семей, исследователи, представители общественных организаций и журналисты. Поездки туда совершаются на специально выделенном судне. В настоящее время, как сообщила газета Yomiuri, Токио начал прорабатывать вопрос об аренде российского самолета для таких посещений.

Южные Курильские острова - Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряд мелких необитаемых островов, которые в Японии называют Хабомаи, были включены в состав СССР в 1945 году по итогам Второй мировой войны. По соглашению о взаимных посещениях японских и русских захоронений на территории СССР и Японии от 2 июля 1986 года, бывшие жители этих островов, а также члены их семей имеют возможность посещать южные Курилы без виз.

В 1991 году безвизовый режим был распространен и на туристические группы, при этом для пребывания на островах достаточно иметь паспорт и специальный вкладыш с отметками о пересечении границы. Жители Курил также без виз могут совершать краткосрочные поездки в Японию. В общей сложности с 1992 года острова посетили более 21,3 тыс. японских граждан и более 9,6 тыс. жителей Курил выезжали в Японию.