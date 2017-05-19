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В Австрии вирус WannaCry нарушил работу систем на автозаправках

Международная панорама
19 мая, 13:06 UTC+3 ВЕНА /Корр. ТАСС, Дмитрий Валеев

По предварительным данным, от вируса пострадали операционные системы четырех компаний

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ВЕНА, 19 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Австрийские спецслужбы стали получать первые сообщения от компаний и предприятий, которые подверглись хакерской атаке с использованием вируса-шифровальщика WannaCry. Об этом сообщили в управлении уголовной полиции Австрии.

Информация от пострадавших фирм поступает в полицию последние несколько дней, хотя пик хакерской атаки пришелся на 12 мая. Правоохранительные органы на основе предварительных данных сделали вывод, что масштаб урона от кибернетического нападения в Австрии оказался незначительным. По предварительным данным, вирус нарушил работу операционных систем всего четырех компаний.

"Мы оперируем только теми данными, которые к нам поступают, и пока обработали меньше десятка обращений", - рассказал официальный представитель уголовной полиции Винсенц Кригс-Ау. По его словам, атакам подверглись предприятия из совершенно разных сфер, а именно: гостиница, технологический концерн и две бензоколонки. Все они в любом случае должны подать официальное заявление, чтобы полиция могла начать расследование. При этом австрийские спецслужбы ни в коем случае не рекомендуют платить выкуп за разблокировку, это может только нарушить безопасность финансовых систем всех пострадавших.

12 мая хакеры попытались атаковать компьютеры с операционной системой Windows в 74 странах с использованием вируса-шифровальщика WannaCry. По всему миру было совершено 45 тыс. кибернападений, причем наибольшее число попыток заражений было зафиксировано в России. За расшифровку данных злоумышленники требовали заплатить $600 в криптовалюте Bitcoin. Преступники прибегли к шпионскому программному обеспечению, которое использовало Агентство национальной безопасности США. По данным Европейского полицейского агентства (Европол), жертвами атаки стали уже не менее 200 тыс. физических и юридических лиц в 150 государствах.

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