Европол: более 200 тыс. человек и организаций подверглись массовой хакерской атаке

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ГААГА, 14 мая. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Жертвами совершенной хакерами 12 мая атаки стали не менее 200 тыс. физических и юридических лиц в 150 государствах. Об этом заявил в интервью британскому телеканалу ITV директор Европейского полицейского агентства (Европол) Роб Уэйнрайт.
По его словам, уникальность кибернападения заключается в том, что в вирус-вымогатель добавлена функция самораспространения, поэтому заражение компьютеров по всему миру происходит автоматически. "Атака достигла беспрецедентных масштабов, - подчеркнул Уэйнрайт. - Согласно последним данным, речь идет о 200 тыс. жертв в 150 странах, и основная часть этих жертв - компании, в том числе крупные корпорации".
Он добавил, что большинство людей не платит выкуп злоумышленникам, однако при этом угроза дальнейшего распространения вируса сохраняется. "Цифра продолжает расти, и я особо обеспокоен тем, что может произойти в понедельник, когда многие офисные сотрудники придут на работу и включат свои компьютеры", - сказал директор Европола.
12 мая хакеры попытались атаковать компьютеры с операционной системой Windows с использованием вируса-шифровальщика WannaCry. В России кибернападению подверглись компьютеры крупнейших компаний и федеральных ведомств, в том числе МВД и МЧС, а также Сбербанка, мобильного оператора "Мегафон".
От вирусной атаки пострадали также не менее 40 организаций Национальной системы здравоохранения Великобритании, включая больницы и поликлиники, что привело к отмене в этих медицинских учреждениях приема амбулаторных больных, нарушениям в работе службы скорой помощи и, как утверждают СМИ, даже сбою в проведении запланированных хирургических операций. Коснувшись данного вопроса, Уэйнрайт отметил, что защита компьютерных систем в сфере здравоохранения во многих странах вызывает серьезную обеспокоенность.