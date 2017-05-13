Британский программист временно приостановил атаку вируса WannaCry

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Британский программист сумел временно приостановить распространение вируса-вымогателя WannaCry, атаковавшего 12 мая компьютеры по всему миру. Об этом сообщает газета The Guardian.

Автор блога MalwareTechBlog и специалист по информационной безопасности заметил в коде вируса очень длинное доменное имя и решил его зарегистрировать, пишет издание. Вирус стал тут же обращаться к этому домену и прекратил атаки.

Правда, решение это временное, сообщает газета. Во-первых, инфицированным компьютерам уже не помочь, во-вторых, вирус все равно способен найти возможность распространяться дальше. Зато у пользователей появилось время закрыть патчами дыры в системе.

12 мая значительное число компьютеров по всему миру подверглось атаке вирусом, который требует перечисления денег за снятие блокировки с операционной системы. По данным "Лаборатории Касперского", на вечер того же дня было зафиксировано 45 тыс. нападений с помощью WannaCry. Хакеры атаковали компьютеры в 74 странах, наибольшее число попыток взлома зафиксировано в России.