Сбербанк зафиксировал попытки хакерской атаки на инфраструктуру банка

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Сбербанк зафиксировал попытки атаки на инфраструктуру банка, однако проникновения в систему не произошло. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Сбербанка.

"Системы информационной безопасности своевременно зафиксировали попытки проникновения в инфраструктуру банка. Сеть банка предусматривает защиту от подобных атак. Проникновений вирусов в систему не произошло", - сказали в пресс-службе.