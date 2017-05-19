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Обвинившая Ассанжа в изнасиловании девушка шокирована решением прокуратуры

Международная панорама
19 мая, 14:42 UTC+3 СТОКГОЛЬМ СТОКГОЛЬМ 19, мая. /ТАСС

Старший прокурор Швеции Мариан Ню приняла решение прекратить расследование в отношении Ассанжа по подозрению в изнасиловании и рекомендовала суду отменить ранее выданный ордер на его арест

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СТОКГОЛЬМ, 19 мая. /ТАСС/. Жительница Швеции, обвинившая основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа в изнасиловании, выразила категорическое несогласие с решением шведской прокуратуры прекратить расследование дела. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на письмо ее адвоката.

"Это скандал, обвиняемый в изнасиловании может избежать правосудия и не предстать перед трибуналом, - приводит агентство текст письма. - Никакое решение о закрытии дела не может изменить того факта, что Ассанж учинил над ней насилие".

Старший прокурор Швеции Мариан Ню приняла решение прекратить расследование в отношении Ассанжа по подозрению в изнасиловании и рекомендовала суду отменить ранее выданный ордер на его арест. Однако на данный момент этот ордер действует, что и является основанием для немедленного задержания Ассанжа властями в Великобритании при условии, если он покинет дипломатическое представительство латиноамериканской страны и формально окажется на территории Соединенного Королевства.

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Ассанж, Джулиан
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