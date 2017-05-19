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Ассанж заявил, что не забудет и не простит семи лет "заключения" в посольстве

Международная панорама
19 мая, 16:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, мая. /ТАСС

Основатель WikiLeaks подчеркнул, что за это время его дети выросли, а "имя было опорочено"

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Джулиан Ассанж

Джулиан Ассанж

© Carl Court/Getty Images

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что он находился в "заключении" в течение семи лет без предъявления обвинений, а его самого оклеветали.

"Задержан на семь лет без предъявления обвинений, за это время мои дети выросли, а мое имя было опорочено", - заявил он в Twitter. Он добавил, что не забудет и не простит этого.

Это было первое заявление Ассанжа после того, как шведская прокуратура объявила о прекращении расследовании против него по подозрению в изнасиловании, из-за которого он был вынужден укрываться с 2012 в посольстве Эквадора в Лондоне.

Cтарший прокурор Швеции Мариан Ню приняла решение прекратить расследование в отношении Ассанжа по подозрению в изнасиловании и рекомендовала суду отменить ранее выданный ордер на его арест. Однако на данный момент этот ордер действует, что и является основанием для немедленного задержания Ассанжа властями в Великобритании при условии, если он покинет дипломатическое представительство латиноамериканской страны и формально окажется на территории Соединенного Королевства.

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