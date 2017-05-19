В Госдепе и Минюсте США отказались комментировать решение Швеции по делу Ассанжа

ВАШИНГТОН, 19 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Госдепартамент и Министерство юстиции США отказались комментировать решение шведского прокурора прекратить расследование в отношении основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

"От Госдепартамента комментариев не будет", - сказал корреспонденту ТАСС представитель внешнеполитического ведомства, рекомендовав обратиться в Минюст. "Спасибо за ваш запрос. На данный момент мы воздержимся от комментариев", - в свою очередь заявили в министерстве.

Ранее в пятницу старший прокурор Швеции Мариан Ню приняла решение прекратить расследование в отношении Ассанжа по подозрению в изнасиловании и рекомендовала суду отменить ранее выданный ордер на его арест. Однако на данный момент этот ордер действует, что является основанием для немедленного задержания Ассанжа властями в Великобритании при условии, если он покинет территорию дипломатического представительства Эквадора в Лондоне, где он находится с 2012 года, и формально окажется на территории Соединенного Королевства.