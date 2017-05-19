В Госдепе и Минюсте США отказались комментировать решение Швеции по делу Ассанжа

В День защиты детей в Москве состоится праздник "Формула добра"Социальная ответственность 19 мая, 17:22
Минтруд и Сбербанк реализуют пилотный проект по введению электронных трудовых книжекОбщество 19 мая, 17:14
Ученые обнаружили 18 тонн пластика на необитаемом островеСоциальная ответственность 19 мая, 17:01
Арина Аверина отметила, что могла выступить лучше в квалификации ЧЕ с мячомСпорт 19 мая, 16:59
Рособрнадзор прекратил действие лицензий четырех частных вузовОбщество 19 мая, 16:55
Первый стадион чемпионата мира по футболу 2022 года открылся в КатареСпорт 19 мая, 16:53
Глава Поморья провел открытый урок для школьников в рамках Дня полярникаНовости партнеров 19 мая, 16:47
Более 10 тыс. человек отправились на работу на велосипеде в Москве 19 маяМосква 19 мая, 16:46
Кудрин: Россия в 3-4 раза отстает от ведущих стран в развитии цифровой экономикиЭкономика и бизнес 19 мая, 16:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 19 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Госдепартамент и Министерство юстиции США отказались комментировать решение шведского прокурора прекратить расследование в отношении основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
"От Госдепартамента комментариев не будет", - сказал корреспонденту ТАСС представитель внешнеполитического ведомства, рекомендовав обратиться в Минюст. "Спасибо за ваш запрос. На данный момент мы воздержимся от комментариев", - в свою очередь заявили в министерстве.
Ранее в пятницу старший прокурор Швеции Мариан Ню приняла решение прекратить расследование в отношении Ассанжа по подозрению в изнасиловании и рекомендовала суду отменить ранее выданный ордер на его арест. Однако на данный момент этот ордер действует, что является основанием для немедленного задержания Ассанжа властями в Великобритании при условии, если он покинет территорию дипломатического представительства Эквадора в Лондоне, где он находится с 2012 года, и формально окажется на территории Соединенного Королевства.