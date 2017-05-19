Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.05:
$ 57.16
€ 63.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

КНДР считает смехотворными утверждения о причастности к недавней атаке хакеров

Международная панорама
19 мая, 19:08 дата обновления: 19 мая, 19:25 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин

Заместитель постоянного представителя страны при ООН Ким Ин Рён заявил, что подобные утверждения - это часть враждебной политики США

Поделиться
Материал из 1 страницы

ООН, 19 мая. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Утверждения о том, что КНДР причастна к недавней массовой атаке хакеров, смехотворны. Об этом заявил журналистам заместитель постоянного представителя страны при ООН Ким Ин Рён.

"Что касается кибератаки, увязывать ее с КНДР смехотворно", - сказал дипломат. По его словам, подобные утверждения - это часть враждебной политики США.

Смотрите также

Кибератака мирового масштаба: вирус WannaCry и как от него защититься

 Как полагает зампостпреда КНДР, "каждый раз, когда происходит что-то странное", американская сторона развязывает "шумную кампанию" с целью оклеветать Пхеньян.

12 мая хакеры попытались атаковать компьютеры с операционной системой Windows в 74 странах. По всему миру было совершено 45 тыс. кибернападений с использованием вируса-шифровальщика, причем наибольшее число попыток заражений было зафиксировано в России. За расшифровку данных злоумышленники требовали заплатить $600 в криптовалюте Bitcoin. Преступники прибегли к шпионскому программному обеспечению, которое использовало Агентство национальной безопасности США.

По данным Европейского полицейского агентства (Европол), жертвами этой атаки стали уже не менее 200 тыс. физических и юридических лиц в 150 государствах. Наибольшее число попыток взлома было зафиксировано в России, где воздействию подверглись компьютеры крупнейших компаний и федеральных ведомств, в том числе Сбербанка, мобильного оператора "Мегафон", МВД и МЧС.

16 мая агентство Reuters со ссылкой на одного из аналитиков "Лаборатории Касперского" сообщил, что фрагменты года, обнаруженные в ранней версии вредоносной программы WannaCry, использовались группировкой хакеров Lazarus Group, предположительно управляемой из КНДР. Специалист по безопасности интернет-гиганта Google Нил Мехта в тот же день сообщил, что также выявил наличие общего фрагмента кода в вирусе WannaCry и вредоносных программах, которые ранее использовали хакеры из Lazarus Group.

В свою очередь американский сетевой ресурс Cyberscoop отмечает, что данное соответствие еще не является доказательством причастности Пхеньяна к недавней масштабной кибератаке, так как заимствование элементов кода является повсеместной практикой для экономии времени, а также с целью ложно обвинить непричастную сторону.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Всемирная атака хакеров
Страны
КНДР
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: страсть, лед и вкус победы
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Суд отказал семье Фриске в ходатайстве о прекращении производства по иску "Русфонда"
2
У "Мегафона" возникли проблемы со связью
3
Лавров: удар ВВС США по позициям проправительственных сил Сирии является противозаконным
4
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
5
Часть декоративной лепнины упала со здания в центре Москвы
6
Теннисон: смягчения санкций против Крыма со стороны США стоит ожидать в течение года
7
Путин наградил почетной грамотой певца Николая Расторгуева
Темы дня
Загрузка...
Реклама