Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.05:
$ 57.16
€ 63.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Белый дом не будет объявлять имя нового директора ФБР до отъезда Трампа

Международная панорама
19 мая, 19:45 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин

Ранее сам Трамп подтвердил, что экс-сенатор от штата Коннектикут Джо Либерман считается ключевым кандидатом на пост главы этого ведомства

Поделиться
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Susan Walsh

ВАШИНГТОН, 19 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Белый дом не будет объявлять о выдвижении кандидата на пост директора Федерального бюро расследований (ФБР) в пятницу - день отъезда президента страны Дональда Трампа в его первую зарубежную поездку. Об этом журналистам сообщили представители американской администрации.

"Сегодня объявлений о выдвиженце на пост директора ФБР не будет", - передают корреспонденты президентского пула.

Ранее сам Трамп подтвердил, что экс-сенатор от штата Коннектикут Джо Либерман считается ключевым кандидатом на пост главы этого ведомства.

Должность директора ФБР стала вакантной после того, как Трамп по рекомендации министра юстиции и генпрокурора Джеффа Сешнса и его заместителя Рода Розенстайна принял решение уволить Джеймса Коми. Он объяснил это тем, что Коми не в состоянии эффективно выполнять свои функции. Коми возглавлял ФБР менее четырех лет. Он был назначен на эту должность в июне 2013 года предыдущим президентом Бараком Обамой.

По закону президент выдвигает кандидатуру, но после этого ее должен утвердить Сенат Конгресса США.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: страсть, лед и вкус победы
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Суд отказал семье Фриске в ходатайстве о прекращении производства по иску "Русфонда"
2
У "Мегафона" возникли проблемы со связью
3
Лавров: удар ВВС США по позициям проправительственных сил Сирии является противозаконным
4
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
5
Часть декоративной лепнины упала со здания в центре Москвы
6
Теннисон: смягчения санкций против Крыма со стороны США стоит ожидать в течение года
7
Путин наградил почетной грамотой певца Николая Расторгуева
Темы дня
Загрузка...
Реклама