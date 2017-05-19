Белый дом не будет объявлять имя нового директора ФБР до отъезда Трампа

ВАШИНГТОН, 19 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Белый дом не будет объявлять о выдвижении кандидата на пост директора Федерального бюро расследований (ФБР) в пятницу - день отъезда президента страны Дональда Трампа в его первую зарубежную поездку. Об этом журналистам сообщили представители американской администрации.

"Сегодня объявлений о выдвиженце на пост директора ФБР не будет", - передают корреспонденты президентского пула.

Ранее сам Трамп подтвердил, что экс-сенатор от штата Коннектикут Джо Либерман считается ключевым кандидатом на пост главы этого ведомства.

Должность директора ФБР стала вакантной после того, как Трамп по рекомендации министра юстиции и генпрокурора Джеффа Сешнса и его заместителя Рода Розенстайна принял решение уволить Джеймса Коми. Он объяснил это тем, что Коми не в состоянии эффективно выполнять свои функции. Коми возглавлял ФБР менее четырех лет. Он был назначен на эту должность в июне 2013 года предыдущим президентом Бараком Обамой.

По закону президент выдвигает кандидатуру, но после этого ее должен утвердить Сенат Конгресса США.