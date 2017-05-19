WP: советник Трампа стал фигурантом расследования спецпрокурора по России

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ВАШИНГТОН, 19 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Старший советник Белого дома, близкий к президенту США Дональду Трампу, стал фигурантом проводимого спецпрокурором Робертом Мюллером расследования утверждений о вмешательстве России в прошлогодние президентские выборы. Об этом сообщила газета Washington Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах США.
Они утверждают, что неназванный старший советник Белого дома стал "значимым фигурантом" расследования.
В минувшую среду министерство юстиции США объявило о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера специальным прокурором для расследования утверждений о вмешательстве России в прошлогодние американские президентские выборы. В четверг Трамп заявил, что с уважением относится к решению минюста, однако, по его словам, в целом эта история является "охотой на ведьм".