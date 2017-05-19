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WP: советник Трампа стал фигурантом расследования спецпрокурора по России

Международная панорама
19 мая, 22:42 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

Источники газеты утверждают, что неназванный старший советник Белого дома стал "значимым фигурантом"

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ВАШИНГТОН, 19 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Старший советник Белого дома, близкий к президенту США Дональду Трампу, стал фигурантом проводимого спецпрокурором Робертом Мюллером расследования утверждений о вмешательстве России в прошлогодние президентские выборы. Об этом сообщила газета Washington Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах США.

Они утверждают, что неназванный старший советник Белого дома стал "значимым фигурантом" расследования.

В минувшую среду министерство юстиции США объявило о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера специальным прокурором для расследования утверждений о вмешательстве России в прошлогодние американские президентские выборы. В четверг Трамп заявил, что с уважением относится к решению минюста, однако, по его словам, в целом эта история является "охотой на ведьм".

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