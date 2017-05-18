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Трамп назвал скандал вокруг приписываемых ему связей с РФ "величайшей охотой на ведьм"

Международная панорама
18 мая, 15:25 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров

Президент США указал на множество противоправных действий, совершенных в ходе кампании Клинтон и при администрации экс-президента Барака Обамы, но спецсоветника для разбирательств назначено не было

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Дональд Трамп

© EPA/MICHAEL REYNOLDS

ВАШИНГТОН, 18 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Президент США Дональд Трамп назвал разгорающийся в Вашингтоне скандал вокруг связей с Россией, которые приписывают главе государства и его команде, величайшей охотой на ведьм в американской истории. Свое мнение на этот счет американский лидер обозначил в своем Twitter.

"Сколько противоправных действий было совершено в ходе кампании (Хиллари) Клинтон и при администрации (экс-президента США Барака - прим. ТАСС) Обамы, но никакого спецсоветника назначено не было!" - посетовал глава государства.

"Это величайшая в американской истории охота на ведьм, направленная против политика!" - добавил он.

В минувшую среду министерство юстиции США объявило о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера специальным прокурором для расследования утверждений о вмешательстве России в прошлогодние американские президентские выборы. Это решение минюста поддержали многие республиканцы и демократы в Конгрессе США.

До этого Республиканская партия США множество раз отклоняла призывы своих политических оппонентов назначить спецпрокурора по расследованию обстоятельств кибератак на американские политические институты, ответственность за которые Вашингтон приписывает России. Москва неоднократно на самом высоком уровне отвергала эти обвинения. Президент США подчеркивает, что расследовать необходимо прежде всего незаконные утечки информации из национальных силовых структур.

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