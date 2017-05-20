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Роухани: иранский народ сказал "нет" возврату назад

Международная панорама
20 мая, 19:34 UTC+3 ТЕГЕРАН /Корр. ТАСС, Константин Казеев

Переизбранный глава государства выразил искреннюю благодарность всем избирателям, которые поддержали его на выборах

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© AP Photo/Ebrahim Noroozi

ТЕГЕРАН, 20 мая. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Иранский народ "сказал "нет" всем тем, кто хочет остановить Иран на месте и вернуть его назад". Об этом заявил в первом после своего переизбрания телевизионном обращении к согражданам президент Исламской Республики Хасан Роухани.

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"Состоявшиеся выборы стали посланием иранской нации всему миру о том, что она выбирает путь взаимодействия и отказа от враждебности. Наш народ хочет жить в мире и дружбе со всеми, но при этом не приемлет угроз и унижений. В этом суть послания, которое, как ожидают иранцы, будет услышано и правильно воспринято всеми странами, особенно нашими соседям и мировыми державами. Наши выборы наглядно продемонстрировали региону, что путь укрепления региональной безопасности пролегает через развитие демократии и уважение волеизъявления народа, а не через опору на внешние силы", - подчеркнул он, выступая в прямом эфире телевизионной публицистической программы "Здесь Иран".

Роухани выразил искреннюю благодарность всем избирателям, которые поддержали его на выборах. "Тем же, кто голосовал против, я протягиваю дружескую руку, признавая за ними право на критику правительства", - заявил он.

Как объявил министр внутренних дел ИРИ Абдольреза Рахмани Фазли, по итогам состоявшегося 19 мая голосования Хасан Роухани избран на второй президентский срок, заручившись поддержкой 57% электората. Согласно результатам выборов, за него проголосовали 23,549 млн избирателей.

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