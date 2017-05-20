"Хороший знак": реакция политиков на победу Роухани на президентских выборах в Иране

Василевский, Панарин и Белов стали лучшими игроками в сборной России по хоккею на ЧМСпорт 20 мая, 19:04
Дортмундская "Боруссия" заняла третье место в чемпионате Германии и сыграет в группе ЛЧСпорт 20 мая, 18:58
Святая вода и ихрам в подарок: в древнем Болгаре отпраздновали день принятия исламаОбщество 20 мая, 18:55
Сборная России проиграла канадцам в полуфинале чемпионата мира по хоккеюСпорт 20 мая, 18:42
FIDE пока не рассматривает вариант проведения матча за мировую шахматную корону в МосквеСпорт 20 мая, 18:22
В Канкуне скончался пострадавший при попытке линчевать россиянина мексиканецПроисшествия 20 мая, 18:17
Российский велогонщик Закарин стал вторым на 14-м этапе многодневки "Джиро д'Италия"Спорт 20 мая, 18:17
Меланья и Иванка Трамп в Эр-Рияде не стали покрывать головуМеждународная панорама 20 мая, 18:06
Россия подала иск в ВТО в связи с постоянно вводимыми Украиной санкциямиЭкономика и бизнес 20 мая, 17:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
На президентских выборах в Иране победил действующий президент республики Хасан Роухани, которого поддержали 23,549 млн избирателей (57% проголосовавших). Его основной соперник, бывший генпрокурор страны Эбрахим Раиси, получил 15,786 млн голосов (38,5%). Два других кандидата сильно отстали от лидеров. Бывшего министра культуры Мостафу Ага Мирсалима поддержали 478 тысяч проголосовавших, а экс-министр промышленности Мостафа Хашеми Таба получил 215 тысяч голосов. Всего было обработано 41,220 млн бюллетеней. Поздравительную телеграмму Хасану Роухани направил президент России Владимир Путин, в которой выразил уверенность в дальнейшей успешной реализации договоренностей, в том числе достигнутых в ходе недавнего официального визита иранского президента в Москву. Подробнее о том, как политики разных стран отреагировали на переизбрание Роухани - в материале ТАСС.
С победой Хасана Роухани поздравил президент Сирии Башар Асад.
"Президентские выборы в Иране, прошедшие в атмосфере демократии и высокой ответственности, являются образцом для подражания всему миру", - отметил Асад.
Он подчеркнул также, что "победа Роухани свидетельствует о предоставленном ему народном доверии в деле укрепления Ирана и его роли в регионе и на международной арене".
В своем послании иранскому президенту председатель КНР Си Цзиньпин отметил достижения в развитии страны.
"За прошедшие четыре года под руководством Хасана Роухани Иран добился новых социально-экономических достижений, а китайско-иранские отношения благодаря совместным усилиям сторон сохранили устойчивый импульс развития", - говорится в послании.
В телеграмме отмечается, что Китай и Иран "достигли важных договоренностей в двусторонних отношениях, у двух стран сложилось всестороннее стратегическое партнерство". "Придаю высокую важность развитию китайско-иранских отношений и готов объединить усилия для дальнейшего развития всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Ираном", - отметил Си Цзиньпин.
Победа Роухани является сигналом поддержки населением страны политической открытости Исламской Республики, говорится в заявлении главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля, опубликованном внешнеполитическим ведомством Германии.
"Я поздравляю президента Роухани с переизбранием, - отметил министр. - Его победа - это сигнал поддержки населением пути экономической и политической открытости, на которой ступил Иран после заключения соглашения по ядерной программе".
Габриэль подчеркнул, что Берлин готов поддержать Тегеран на этом пути. "Мы стремимся к продолжению укрепления сотрудничества, например в области экономики, науки и культуры", - подчеркнул глава МИД ФРГ.
Как заявил сегодня министр внутренних дел Ирана Абдольреза Рахмани Фазли, Роухани одержал победу на президентских выборах, заручившись поддержкой 23,549 млн избирателей (57% проголосовавших).
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, комментируя победу действующего президента Ирана на выборах отметил, что переизбрание Роухани является хорошим знаком как для самой страны, так и для всего мира и, в частности.
"Считаю, что это хороший знак и для страны, и для внешнего мира. Народ поддержал курс нынешнего лидера, и это курс достаточно умеренно-либеральный с учетом иранских реалий",- сказал Косачев.
По мнению председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, переизбрание Роухани обеспечивает предсказуемость действий Тегерана как в вопросах международного сотрудничества, так и в развитии надежных двусторонних отношений с Москвой.
"Победа Хасана Роухани на выборах президента Ирана, безусловно, хорошая новость. Его переизбрание на второй срок обеспечивает предсказуемость действий Тегерана и в двусторонних отношениях с Россией, и в самых чувствительных вопросах международной повестки, будь то урегулирование иранской ядерной программы или такая на сегодняшний день кровоточащая материя, как ситуация в Сирии", - подчеркнул он.
Белоруссия рассчитывает на развитие отношений с Ираном во всех отраслях, заявил президент страны Александр Лукашенко, поздравляя Роухани с переизбранием на должность президента Ирана.
"Надеюсь, что Ваша работа на этом высоком посту будет способствовать дальнейшему развитию белорусско-иранских отношений во всех отраслях, углублению дружественных связей", - отметил Лукашенко, слова которого сегодня приводит его пресс-служба.
Как отметил глава Белоруссии, "результаты выборов ярко подтвердили сильную поддержку иранцами Вашего (Роухани - прим. ТАСС) прогрессивного политического курса, направленного на консолидацию общества, реализацию экономического потенциала страны на благо простых людей, укрепление позиций государства на международной арене".
Никаких принципиальных изменений в отношениях России и Ирана после избрания действующего президента ИРИ Хасана Роухани на второй срок не произойдет. Такое мнение высказал ТАСС старший научный сотрудник Центра изучения Ближнего и Среднего Востока ИВ РАН Владимир Сажин.
"Не думаю, что произойдут какие-то серьезные изменения, потому что генеральная линия отношений намечена и одобрена двумя президентами, и я считаю, что здесь все будет идти по накатанному пути, - сказал он. - Но я думаю, отношения в меньшей степени будут зависеть от президента Роухани и президента (РФ Владимира) Путина, потому что существуют много факторов, которые могут воздействовать на торгово- экономические отношения двух стран".
Он также отметил, что Роухани "будет сложно и дальше продолжать свою политику в Сирии", так как, по его мнению, США по инициативе президента Дональда Трампа "пытаются создать неофициальный, но во всяком случае реальный антииранский блок", в который войдут Саудовская Аравия и Израиль.
По словам Сажина, кроме активности Ирана в Сирии, Израилю и Саудовской Аравии "особенно не нравится, что удалось согласовать Совместный всеобъемлющий план действий в 2015 году, который ограничивает ядерную программу Ирана, но не уничтожает ее полностью". И именно это, по мнению эксперта, может стать поводом для создания "мощного антииранского блока", к которому в перспективе могут присоединиться Египет, Иордания, Катар и некоторые другие страны Персидского залива.
"Сейчас на Ближнем Востоке нет союзников ИРИ, нет сил, которые поддерживали бы политику Ирана в Сирии, - считает Сажин. - Даже между Турцией и Ираном, хотя они сотрудничают в рамках триумвирата Россия - Иран - Турция, который вырабатывает условия решения сирийской проблемы, есть определенные разногласия".
Эксперт также указал на то, что ИРИ активно содействует работе над урегулированием сирийского кризиса, однако после стабилизации ситуации в САР "главным вопросом будет уход Ирана из Сирии". Таким образом, "Иран создает условия для своего же выхода из Сирии", пояснил он.