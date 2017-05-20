"Хороший знак": реакция политиков на победу Роухани на президентских выборах в Иране

На президентских выборах в Иране победил действующий президент республики Хасан Роухани, которого поддержали 23,549 млн избирателей (57% проголосовавших). Его основной соперник, бывший генпрокурор страны Эбрахим Раиси, получил 15,786 млн голосов (38,5%). Два других кандидата сильно отстали от лидеров. Бывшего министра культуры Мостафу Ага Мирсалима поддержали 478 тысяч проголосовавших, а экс-министр промышленности Мостафа Хашеми Таба получил 215 тысяч голосов. Всего было обработано 41,220 млн бюллетеней. Поздравительную телеграмму Хасану Роухани направил президент России Владимир Путин, в которой выразил уверенность в дальнейшей успешной реализации договоренностей, в том числе достигнутых в ходе недавнего официального визита иранского президента в Москву. Подробнее о том, как политики разных стран отреагировали на переизбрание Роухани - в материале ТАСС.

Президентские выборы в Иране - образец для подражания всему миру

С победой Хасана Роухани поздравил президент Сирии Башар Асад.

"Президентские выборы в Иране, прошедшие в атмосфере демократии и высокой ответственности, являются образцом для подражания всему миру", - отметил Асад.

Он подчеркнул также, что "победа Роухани свидетельствует о предоставленном ему народном доверии в деле укрепления Ирана и его роли в регионе и на международной арене".

Устойчивый импульс развития

В своем послании иранскому президенту председатель КНР Си Цзиньпин отметил достижения в развитии страны.

"За прошедшие четыре года под руководством Хасана Роухани Иран добился новых социально-экономических достижений, а китайско-иранские отношения благодаря совместным усилиям сторон сохранили устойчивый импульс развития", - говорится в послании.

В телеграмме отмечается, что Китай и Иран "достигли важных договоренностей в двусторонних отношениях, у двух стран сложилось всестороннее стратегическое партнерство". "Придаю высокую важность развитию китайско-иранских отношений и готов объединить усилия для дальнейшего развития всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Ираном", - отметил Си Цзиньпин.

Поддержка политической открытости Ирана

Победа Роухани является сигналом поддержки населением страны политической открытости Исламской Республики, говорится в заявлении главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля, опубликованном внешнеполитическим ведомством Германии.

"Я поздравляю президента Роухани с переизбранием, - отметил министр. - Его победа - это сигнал поддержки населением пути экономической и политической открытости, на которой ступил Иран после заключения соглашения по ядерной программе".

Габриэль подчеркнул, что Берлин готов поддержать Тегеран на этом пути. "Мы стремимся к продолжению укрепления сотрудничества, например в области экономики, науки и культуры", - подчеркнул глава МИД ФРГ.

Как заявил сегодня министр внутренних дел Ирана Абдольреза Рахмани Фазли, Роухани одержал победу на президентских выборах, заручившись поддержкой 23,549 млн избирателей (57% проголосовавших).

Позитивный сигнал для России

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, комментируя победу действующего президента Ирана на выборах отметил, что переизбрание Роухани является хорошим знаком как для самой страны, так и для всего мира и, в частности.

"Считаю, что это хороший знак и для страны, и для внешнего мира. Народ поддержал курс нынешнего лидера, и это курс достаточно умеренно-либеральный с учетом иранских реалий",- сказал Косачев.

Предсказуемость на международной арене

По мнению председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, переизбрание Роухани обеспечивает предсказуемость действий Тегерана как в вопросах международного сотрудничества, так и в развитии надежных двусторонних отношений с Москвой.

"Победа Хасана Роухани на выборах президента Ирана, безусловно, хорошая новость. Его переизбрание на второй срок обеспечивает предсказуемость действий Тегерана и в двусторонних отношениях с Россией, и в самых чувствительных вопросах международной повестки, будь то урегулирование иранской ядерной программы или такая на сегодняшний день кровоточащая материя, как ситуация в Сирии", - подчеркнул он.

Минск рассчитывает на развитие отношений с Тегераном

Белоруссия рассчитывает на развитие отношений с Ираном во всех отраслях, заявил президент страны Александр Лукашенко, поздравляя Роухани с переизбранием на должность президента Ирана.

"Надеюсь, что Ваша работа на этом высоком посту будет способствовать дальнейшему развитию белорусско-иранских отношений во всех отраслях, углублению дружественных связей", - отметил Лукашенко, слова которого сегодня приводит его пресс-служба.

Как отметил глава Белоруссии, "результаты выборов ярко подтвердили сильную поддержку иранцами Вашего (Роухани - прим. ТАСС) прогрессивного политического курса, направленного на консолидацию общества, реализацию экономического потенциала страны на благо простых людей, укрепление позиций государства на международной арене".

Отношения с Москвой не изменятся

Никаких принципиальных изменений в отношениях России и Ирана после избрания действующего президента ИРИ Хасана Роухани на второй срок не произойдет. Такое мнение высказал ТАСС старший научный сотрудник Центра изучения Ближнего и Среднего Востока ИВ РАН Владимир Сажин.

"Не думаю, что произойдут какие-то серьезные изменения, потому что генеральная линия отношений намечена и одобрена двумя президентами, и я считаю, что здесь все будет идти по накатанному пути, - сказал он. - Но я думаю, отношения в меньшей степени будут зависеть от президента Роухани и президента (РФ Владимира) Путина, потому что существуют много факторов, которые могут воздействовать на торгово- экономические отношения двух стран".

Он также отметил, что Роухани "будет сложно и дальше продолжать свою политику в Сирии", так как, по его мнению, США по инициативе президента Дональда Трампа "пытаются создать неофициальный, но во всяком случае реальный антииранский блок", в который войдут Саудовская Аравия и Израиль.

По словам Сажина, кроме активности Ирана в Сирии, Израилю и Саудовской Аравии "особенно не нравится, что удалось согласовать Совместный всеобъемлющий план действий в 2015 году, который ограничивает ядерную программу Ирана, но не уничтожает ее полностью". И именно это, по мнению эксперта, может стать поводом для создания "мощного антииранского блока", к которому в перспективе могут присоединиться Египет, Иордания, Катар и некоторые другие страны Персидского залива.

"Сейчас на Ближнем Востоке нет союзников ИРИ, нет сил, которые поддерживали бы политику Ирана в Сирии, - считает Сажин. - Даже между Турцией и Ираном, хотя они сотрудничают в рамках триумвирата Россия - Иран - Турция, который вырабатывает условия решения сирийской проблемы, есть определенные разногласия".

Эксперт также указал на то, что ИРИ активно содействует работе над урегулированием сирийского кризиса, однако после стабилизации ситуации в САР "главным вопросом будет уход Ирана из Сирии". Таким образом, "Иран создает условия для своего же выхода из Сирии", пояснил он.