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Си Цзиньпин поздравил Роухани с победой на президентских выборах в Иране

Международная панорама
20 мая, 16:07 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Алексей Селищев

Китай и Иран "достигли важных договоренностей в двусторонних отношениях, у двух стран сложилось всестороннее стратегическое партнерство", говорится в поздравительной телеграмме

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ПЕКИН, 20 мая. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Председатель КНР Си Цзиньпин в субботу направил поздравительную телеграмму действующему президенту Ирана Хасану Роухани, победившему на президентских выборах в Иране. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД КНР.

"За прошедшие четыре года под руководством Хасана Роухани Иран добился новых социально-экономических достижений, а китайско-иранские отношения благодаря совместным усилиям сторон сохранили устойчивый импульс развития", - говорится в послании.

В телеграмме отмечается, что Китай и Иран "достигли важных договоренностей в двусторонних отношениях, у двух стран сложилось всестороннее стратегическое партнерство". "Придаю высокую важность развитию китайско-иранских отношений и готов объединить усилия для дальнейшего развития всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Ираном", - отметил Си Цзиньпин.

Как заявил в субботу министр внутренних дел Ирана Абдольреза Рахмани Фазли, Роухани одержал победу на президентских выборах, заручившись поддержкой 23,549 млн избирателей (57% проголосовавших).

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