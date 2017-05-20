Косачев назвал позитивным сигналом для РФ победу Роухани на выборах президента Ирана

МОСКВА, 20 мая./ТАСС/. Переизбрание Роухани президентом Ирана является хорошим знаком как для самой страны, так и для всего мира и, в частности, России. Такое мнение выразил в субботу журналистам председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, комментируя победу действующего президента Ирана на выборах главы этой страны.

"Считаю, что это хороший знак и для страны, и для внешнего мира. Народ поддержал курс нынешнего лидера, и это курс достаточно умеренно-либеральный с учетом иранских реалий",- сказал Косачев. Он отметил, что нынешний результат Роухани даже выше того, который он получил в 2013 году, когда за него было отдано 51% голосов.

"Президент получает карт-бланш и во внешней политике. Ведь именно при нем в 2015 году было достигнуто соглашение с "шестеркой" международных посредников по иранской ядерной программе. Именно при нем родился астанинский формат взаимодействия России, Ирана и Турции по сирийской проблематике", - отметил Косачев.

По его словам, Роухани умеет договариваться и нацелен на это. "Это позитивный сигнал для всего нестабильного региона, и, на мой взгляд, для России: у нас неплохо получалось находить общий язык ранее, убежден, получится и дальше",- сказал сенатор.