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Косачев назвал позитивным сигналом для РФ победу Роухани на выборах президента Ирана

Политика
20 мая, 13:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА, 20 мая./ТАСС

По словам сенатора, иранский народ поддержал курс нынешнего лидера, этот курс "достаточно умеренно-либеральный с учетом иранских реалий"

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МОСКВА, 20 мая./ТАСС/. Переизбрание Роухани президентом Ирана является хорошим знаком как для самой страны, так и для всего мира и, в частности, России. Такое мнение выразил в субботу журналистам председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, комментируя победу действующего президента Ирана на выборах главы этой страны.

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"Считаю, что это хороший знак и для страны, и для внешнего мира. Народ поддержал курс нынешнего лидера, и это курс достаточно умеренно-либеральный с учетом иранских реалий",- сказал Косачев. Он отметил, что нынешний результат Роухани даже выше того, который он получил в 2013 году, когда за него было отдано 51% голосов.

"Президент получает карт-бланш и во внешней политике. Ведь именно при нем в 2015 году было достигнуто соглашение с "шестеркой" международных посредников по иранской ядерной программе. Именно при нем родился астанинский формат взаимодействия России, Ирана и Турции по сирийской проблематике", - отметил Косачев.

По его словам, Роухани умеет договариваться и нацелен на это. "Это позитивный сигнал для всего нестабильного региона, и, на мой взгляд, для России: у нас неплохо получалось находить общий язык ранее, убежден, получится и дальше",- сказал сенатор.

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