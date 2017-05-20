Слуцкий: переизбрание Роухани обеспечит предсказуемость Ирана на международной арене

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Переизбрание президентом Ирана Хасана Роухани обеспечивает предсказуемость действий Тегерана как в вопросах международного сотрудничества, так и в развитии надежных двусторонних отношений с Россией. Об этом в субботу заявил журналистам председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Победа Хасана Роухани на выборах президента Ирана, безусловно, хорошая новость. Его переизбрание на второй срок обеспечивает предсказуемость действий Тегерана и в двусторонних отношениях с Россией, и в самых чувствительных вопросах международной повестки, будь то урегулирование иранской ядерной программы или такая на сегодняшний день кровоточащая материя, как ситуация в Сирии", - подчеркнул он.

Слуцкий добавил, что "именно в период первого срока пребывания Роухани у власти Иран выступил как один из ведущих посредников в сирийском урегулировании". "Был заложен астанинский формат, в рамках которого Россия, Иран и Турция стали гарантами режима прекращения боевых действий, а также подписали меморандум о создании четырех зон деэскалации в Сирии", - напомнил глава комитета.

"Иран остается важным партнером во всех этих процессах, а переизбрание его президента обеспечивает их поступательное развитие", - заключил он.

В субботу министр внутренних дел ИРИ Абдольреза Рахмани Фазли объявил, что действующий президент Ирана Хасан Роухани одержал победу на президентских выборах. Согласно окончательным итогам состоявшегося 19 мая голосования, "избранный на второй президентский срок Хасан Роухани заручился поддержкой 23,549 млн избирателей (57% проголосовавших)".