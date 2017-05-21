ООН: убийства мирных жителей на авиабазе в Ливии могут считаться военными преступлениями

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ООН, 21 мая. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность в связи с нападением на авиабазу в Ливии, в результате которого погибли более 140 человек, включая мирных жителей. В распространенном в субботу вечером заявлении канцелярии административного главы всемирной организации подчеркивается, что расправы над гражданскими лицами могут считаться военными преступлениями.
"Генеральный секретарь глубоко обеспокоен военной эскалацией на авиабазе Брак-эш-Шати на юге Ливии и призывает все стороны проявить сдержанность и восстановить спокойствие. Он особенно встревожен большим числом жертв, а также сообщениями о расправах над мирными жителями, которые, если подтвердятся, могут считаться военными преступлениями", - говорится в коммюнике.
Административный глава ООН отметил, что текущая ситуация в Ливии служит напоминанием об отсутствии военного решения конфликта. В этой связи он призвал все ливийские стороны сосредоточиться на политическом урегулировании затянувшегося кризиса.
Аэродром, расположенный вблизи населенного пункта Брак-эш-Шати (500 км от Триполи), был атакован в четверг утром сразу с нескольких направлений отрядами, преимущественно состоящими из вооруженных формирований из Мисураты, подчиняющихся Минобороны Правительства национального согласия (ПНС). Им противостояли подразделения Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара в составе 12-й бригады под командованием генерала Мухаммеда бен Наиля. В нападении, которое удалось отбить, участвовали также "Бригады обороны Бенгази" (связанные с запрещенной в РФ "Аль-Каидой" и образованные летом прошлого года для противостояния с хафтаровцами), а также поддерживающие их другие радикальные группировки. По последним данным, жертвами стали более 140 человек - как военнослужащие, так и мирные жители.