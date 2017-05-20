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AFP: число жертв нападения на авиабазу в Ливии возросло до 141 человека

Международная панорама
20 мая, 1:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, мая. /ТАСС

Ранее телеканал Sky News Arabia со ссылкой на местных врачей сообщал о 134 погибших в результате атаки

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МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. По меньшей мере 141 человек погиб в результате нападения на авиабазу Ливийской национальной армии (ЛНА) на юге страны. Об этом в пятницу сообщило Agence France-Presse со ссылкой на военных.

Ранее телеканал Sky News Arabia со ссылкой на местных врачей сообщал о 134 погибших в результате атаки.

18 мая отряды так называемой третьей силы, костяк которой составляют вооруженные формирования из Мисураты, формально подчиняющиеся Минобороны в правительстве национального согласия Фаиза Сараджа, атаковали аэродром под Бираком (500 км от Триполи), его обороняли подразделения ЛНА фельдмаршала Халифы Хафтара. Согласно имеющимся данным, нападавших поддерживали "Бригады обороны Бенгази", связанные с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ). Атаку удалось отбить, среди погибших - как военнослужащие, так и мирные жители. При этом в ПНС уже отвергли причастность к нападению, осудив его и заявив, что ничего не знали о готовящемся штурме.

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