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Япония заявила решительный протест КНДР в связи с новым ракетным запуском

Международная панорама
21 мая, 12:24 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Игорь Беляев

Пхеньян в воскресенье произвел очередной ракетный запуск в сторону Японского моря

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ТОКИО, 21 мая. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Правительство Японии выражает решительный протест КНДР в связи с новым ракетным запуском. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

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"Новый ракетный запуск Северной Кореи является возмутительным нарушением действующих резолюций Совета Безопасности ООН, - подчеркнул Суга. - Мы считаем этот поступок совершенно неприемлемым и выражаем решительным протест".

По словам Суга, правительство Японии экстренно созывает Совет национальной безопасности в связи с новым ракетным запуском. "Мы созываем совет национальной безопасности", - отметил он. По словам Суги, премьер-министр Синдзо Абэ также отдал распоряжение всем профильным ведомствам сделать все необходимое для обеспечения безопасности японских жителей. В экстренном заседании национального Совбеза должны принять участие, в частности, Абэ и главы оборонного и внешнеполитического ведомств.

КНДР в воскресенье произвела очередной ракетный запуск в сторону Японского моря. По словам Ёсихидэ Суги, ракета скорее всего не достигла исключительной экономической зоны Японии. В настоящее время японские и южнокорейские военные в срочном порядке занимаются сбором и анализом соответствующей информации. При канцелярии премьер-министра Японии был также открыт экстренный штаб по сбору информации, а в самое ближайшее время будет проведено экстренное заседание Совета национальной безопасности страны.

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Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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