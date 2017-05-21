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СМИ: в Ираке не смогла тронуться с места большая часть купленных на Украине БТР

Международная панорама
21 мая, 18:43 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 21, мая. /ТАСС

Всего ВС Ирака получили 88 бронетранспортеров БТР-4

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КИЕВ, 21 мая. /ТАСС/. Иракские военные, получившие партию из 88 украинских бронетранспортеров БТР-4, смогли завести только 56 машин, но и из них тронулись с места лишь 34. Об этом говорится в письме компании-поставщика "Укрспецэкспорт", копию которого публикует украинское издание "Зеркало недели".

"Из 88 бронетранспортеров БТР-4, поставленных в Ирак и проверенных харьковскими специалистами, завести удалось только 56. Причем, 33 из 56 запустили только с помощью передвижных мастерских технического обслуживания. Из 56 заведенных машин тронуться с места смогли лишь 34. На десяти БТР были неисправны (либо вовсе отсутствовали) стартеры", - говорится в письме.

Сам документ составлен по итогам визита в июле 2014 года в Ирак инспекционной группы госпредприятия "Харьковское конструкторское бюро машиностроению" с целью проверки качества продукции, поставленной для Минобороны Ирака. Тогда инспекторы зафиксировали дефекты в работе четырех прицелов и восьми панорамных устройств, 10 блоков системы управления огнем на бронетранспортерах, а также неисправными были признаны шесть пушек, восемь пулеметов и 11 автоматических гранатометов.

Контракт на поставку бронетранспортеров БТР-4 в Ирак подписан 25 сентября 2009 года, он предусматривал продажу в Ирак 420 БТР-4 за 457,5 млн долларов. Первая партия из 26 машин была отправлена заказчику 20 апреля 2011 года, а всего Украина успела поставить только 88 единиц техники. В феврале 2013 года иракская сторона обвинила украинских производителей в срывах срока поставок и низком качестве продукции. В январе 2014 года иракская сторона вернула Украине партию из 42 бронетранспортеров, объяснив это наличием трещин в бронированных корпусах.

Ранее президент Украины Петр Порошенко объявил, что после обслуживания на заводе в Харькове к линии соприкосновения в Донбассе будут отправлены танки Т-80. При этом в сообщении было указано, что тяжелая техника пополнит высокомобильные подразделения десанта.

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