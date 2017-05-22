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Кабмин Японии: КНДР испытала 21 мая такую же ракету нового типа, как и 12 февраля

Международная панорама
22 мая, 6:19 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Василий Головнин

Генсек кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга подчеркнул, что Токио будет последовательно применять весь набор санкций против КНДР

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ТОКИО, 22 мая. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Запущенная в КНДР в воскресенье баллистическая ракета по своим характеристикам соответствовала ракете нового типа, испытанной Пхеньяном 12 февраля нынешнего года. Об этом заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

"Высока вероятность того, что в воскресенье была испытана такая же ракета нового типа, как и 12 февраля", - заявил он. Генсек кабинета повторил, что Токио считает это "непростительной провокацией" и будет добиваться решительных мер со стороны Совета Безопасности ООН в отношении Пхеньяна.

Он подчеркнул также, что Япония будет последовательно применять весь набор санкций против КНДР - как международных, так и собственных.

КНДР сообщила, что осуществила в воскресенье запуск баллистической ракеты Pukgukson-2 средней дальности. Как передало информационное агентство ЦТАК, испытанием руководил лидер КНДР Ким Чен Ын. Он остался доволен результатом и "распорядился начать серийное производство этой ракеты, предназначенной для стратегических войск страны", отметило агентство. 12 февраля народная республика также провела испытание этого типа ракеты.

Pukgukson-2 имеет более высокую скорость набора высоты, а также более короткий корпус по сравнению со снарядом типа "Мусудан", пуски которых неоднократно осуществлялись в 2016 году. По данным Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил Республики Корея, для запуска Pukgukson-2 используется принцип минометного, или так называемого "холодного" старта, когда ракета выбрасывается из пусковой установки за счет давления, создаваемого в замкнутом объеме внешним источником. В этом случае двигатель запускается уже после того, как ракета выходит из пусковой установки. КНШ также отмечает, что для пуска была использована не колесная, а гусеничная мобильная установка.

Резолюции СБ ООН запрещают КНДР любую деятельность, связанную с разработкой ядерного оружия и средств его доставки, однако в Пхеньяне эти документы не признают, утверждая, что страна имеет полное право укреплять обороноспособность на фоне враждебной политики Вашингтона.

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