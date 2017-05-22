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Роухани назвал спектаклем американо-арабский саммит

Международная панорама
22 мая, 16:38 дата обновления: 22 мая, 17:35 UTC+3 ТЕГЕРАН /Корр. ТАСС, Константин Казеев

По словам президента Ирана, прошедшее на днях в Эр-Рияде совещание не решит проблему терроризма

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ТЕГЕРАН, 22 мая. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Президент Ирана Хасан Роухани назвал состоявшийся на днях в Эр-Рияде американо-арабский саммит спектаклем, который не решит проблему терроризма. Об этом он заявил на первой после своего переизбрания пресс-конференции в Тегеране.

"Это совещание стало в большей степени спектаклем, который не будет иметь никакого ни практического, ни политического значения. Подобные совещания проводились Саудовской Аравией и раньше. Они не решат проблему терроризма. Эту проблему не решит и перечисление сверхдержаве народных денег", - подчеркнул иранский президент, имея в виду достигнутые в Эр-Рияде договоренности о закупке американского оружия.

По словам Роухани, "реальную борьбу с терроризмом ведут народы Ирака, Сирии, Ливана". "Иранская нация помогает и будет помогать этим народам дипломатическими усилиями и военными советниками. Никто, кроме иракского народа, не сможет выгнать "Исламское государство" (запрещенная в РФ террористическая группировка) из крупных городов Ирака. То, что этой группировки нет в Дамаске, - заслуга исключительно сирийского народа. Именно народы региона противостоят терроризму. Иран был и остается на их стороне", - подчеркнул президент Ирана.

Он считает, что "никто не может сегодня утверждать, что без участия Ирана можно обеспечить и поддерживать стабильность и безопасность в регионе". "Кто воюет с террористами? Сирийцы, иракцы, "Хезболлах" и рядом с ними - Иран и Россия. Что сделали остальные? Те, кто финансировал террористов и оказывал им покровительство, не имеют никакого права выступать с заявлениям по антитеррористической борьбе", - считает Роухани.

По его словам, "власти США никогда не вели борьбу с терроризмом, несмотря на то, что американский народ искренне желает искоренения этого явления в мире". "Не думаю, что американский народ готов поменять кровь, пролитую 11 сентября (в результате террористической атаки 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке - прим. ТАСС), на многомиллиардные оружейные сделки", - отметил Роухани.

Комментируя звучащие в адрес Ирана обвинения в поддержке ливанского движения "Хезболлах", он подчеркнул, что это движение "признано ливанским народом, представлено на основе народного волеизъявления в парламенте и правительстве Ливана, пользуется уважением и доверием населения этой страны, в том числе немусульманской его части".

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