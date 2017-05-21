Визит Трампа в Эр-Рияд: рекордная оружейная сделка и стратегическое партнерство

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 21 мая. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Президент США Дональд Трамп в первый день пребывания в Саудовской Аравии заключил крупнейшую в истории Соединенных Штатов оружейную сделку. Стороны договорились о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и подписали ряд соглашений на общую сумму $280 млрд.

Рекордная сделка

Как заявил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер, сумма рекордного оборонного контракта превысила $109,7 млрд. Подписи под документами поставили второй заместитель премьер-министра Саудовской Аравии, глава Минобороны наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд и госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Договоренности предусматривают развитие и модернизацию ВС королевства, в частности, усовершенствование систем саудовской ПВО и "умного оружия" с локализацией производства других видов вооружений. Кроме того, США подписали меморандум о намерении поставить Саудовской Аравии вооружений на сумму $350 млрд в течение 10 лет.

Профильные министры двух стран также поставили свои подписи под меморандумом между саудовской корпорацией по развитию информационных технологий и компанией Apple, соглашениями о сотрудничестве в области электроэнергетики, добычи полезных ископаемых и авиаперевозок. Последний документ предусматривает закупку национальным авиаперевозчиком Saudi Arabian Airlines самолетов американского авиапроизводителя Boeing.

Утверждены совместные инвестиционные проекты по развитию технологий, инфраструктуры и жилищного сектора, а также нефтехимической промышленности королевства. Саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco подписала соглашения с американскими партнерами на общую сумму $50 млрд.

Параллельно с визитом президента США в королевство прошел американо-саудовский экономический форум, во время которого исполнительные директора 50 компаний из США и 40 из Саудовской Аравии заключили ряд соглашений. Участники встречи договорились, что заседание должно проводиться на ежегодной основе.

Совместная декларация

Итоговым документом саудовско-американского саммита в Эр-Рияде стала декларация о долгосрочном партнерстве. "США и Саудовская Аравия посвятят все усилия для укрепления стратегического партнерства в XXI веке, наметив новый путь к мирному Ближнему Востоку, где экономическое развитие, торговля и дипломатия являются критериями регионального и глобального взаимодействия, - отмечается в тексте. - В этой связи страны приветствуют новый период в стратегическом партнерстве, основанном на принципах доверия и общих интересах".

В декларации содержится намерение стран противостоять совместным вызовам, прежде всего экстремизму, "ставящему под угрозу стабильность и безопасность на Ближнем Востоке". Эр-Рияд и Вашингтон подтверждают общее стремление "приступить к реализации новой инициативы по развитию оборонного сотрудничества, противодействию экстремистской идеологии и предотвращению финансирования террористических группировок".

Страны договорились сформировать совместную консультативную группу, которая будет собираться не реже одного раза в год для определения направления двустороннего сотрудничества. Курировать ее будут президент США и король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд или уполномоченные ими лица.

Антитеррор

Как отметил глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, стратегическое партнерство между Эр- Риядом и Вашингтоном позволит усилить противодействие экстремистским группировкам, действующим в ближневосточном регионе. Он отметил, что на встрече между саудовским монархом и президентом США стороны договорились об усилении борьбы с экстремизмом и "необходимости прекращения финансирования террористических организаций".

Иран

Тема политики Ирана в регионе, как и ожидалось, стала одной из ключевых во время итоговой пресс-конференции глав внешнеполитических ведомств США и Саудовской Аравии. Визит главы американской администрации совпал с прошедшими в Исламской Республике выборами президента. Отвечая на вопрос журналистов об ожиданиях в связи с переизбранием на этот пост Хасана Роухани аль-Джубейр заявил: "Выборы в Иране и переизбрание Роухани - это сугубо внутренне дело, и нас больше интересуют не отдельные люди, а конкретные действия этой страны".

Глава саудовского МИД вновь обвинил Тегеран в поддержке терроризма и продолжающемся вмешательстве в регионе. "Иран вмешивается в дела арабских государств и поддерживает терроризм ("Аль-Каиду" и "Талибан" - обе организации запрещены в РФ), он создал крупнейшую террористическую организацию - "Хезболлах", - утверждал аль-Джубейр. - Они спонсируют террористов в Сирии и Йемене, совершали теракты, в том числе в моей стране. Это не имеет ничего общего с принципами добрососедства, совершенно не соотносится с поведением государства, которое хочет нормальных отношений".

"Мы будем рады видеть Иран, который уважает мир, международное право и не вмешивается в дела других, - подчеркнул министр. - Однако Иран, который мы видим сегодня, совершенно иной". В этой связи аль-Джубейр призвал ввести новые санкции против Тегерана "за его поддержку терроризма".

Со своей стороны, как заявил Тиллерсон, США намерены укреплять оборонный потенциал аравийских монархий, чтобы они могли противостоять иранскому влиянию. Вместе с тем американский дипломат выразил надежду, что "Роухани во время своего второго срока в качестве главы государства ликвидирует сеть террористических организаций и прекратит оказывать финансовую поддержку экстремистским группам". Тиллерсон также отметил, что США надеются, что "при Роухани Иран закончит испытания баллистических ракет".

Восток - дело тонкое

Помимо протокольных церемоний внимание арабских СМИ, отслеживающих буквально каждый шаг президента США во время его исторического визита в Саудовскую Аравию, привлек, в частности, внешний вид сопровождавших его в поездке супруги Меланьи и дочери Иванки.

Как отметил телеканал Al Arabiya, Меланья и Иванка постарались максимально соблюсти дресс-код для женщин, предписанный строгими нормами консервативного саудовского королевства. Однако отказались от головных уборов, что нередко становилось причиной для новостного повода, как это произошло во время недавнего визита в арабскую страну канцлера Германии Ангелы Меркель или экс-первой леди Мишель Обамы, которые также не стали покрывать голову платком.

Арабские СМИ отметили смену наряда Меланьи Трамп при посещении королевства с ярко-оранжевой кожаной юбки чуть ниже колена и трикотажного джемпера цвета слоновой кости, в которых она вылетела в пятницу из США, на черный костюм-комбинезон, полностью закрывающий руки и ноги, с золотым массивным поясом. Издали ее наряд в восточном стиле смотрелся как традиционное арабское женское платье - абая.

Во время приема в королевской дворце "Аль-Ямама", где прошел американо-саудовский саммит, король Сальман вручил Трампу высшую награду королевства - орден имени основателя правящей династии Аль Сауд короля Абдель Азиза. Этой чести был удостоен и предшественник республиканца на посту главы Белого дома Барак Обама.

В течение дня саудовский монарх и американская делегация успели не только провести серию двусторонних встреч, гостям из США была также предоставлена возможность приобщиться к культуре и традициям королевства. О тонкостях восточного гостеприимства хозяину Белого дома рассказал лично саудовский монарх, дав мастер-класс по искусству арабского кофепития.

Потепление после Обамы

Президент США Трамп прибыл в Эр-Рияд в субботу утром. Саудовская Аравия стала первой остановкой в его дебютном зарубежном турне, что произошло впервые в американской истории и чему придают большое значение в Эр-Рияде. В столичном аэропорту хозяина Белого дома встретил король Саудовской Аравии, на что немедленно обратила внимание арабская пресса, напомнив, что в апреле 2016 года экс-президента США ожидал куда более "холодный прием".

Во время визита и до него саудовские власти неоднократно повторяли об историческом характере приезда Трампа. В Эр-Рияде считают этот день поворотным в саудовско-американских отношениях и символом возвращения США в регион.

21 мая Трамп примет участие во встрече на высшем уровне Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, в который входят Саудовская Аравия, Катар, Оман, Бахрейн, ОАЭ и Кувейт, а затем в переговорах в расширенном формате, к которым присоединятся руководители других арабских и исламских стран.