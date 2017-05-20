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Sky: Саудовская Аравия и США подписали соглашения на $280 млрд

Экономика и бизнес
20 мая, 17:58 дата обновления: 20 мая, 18:59 UTC+3 ЭЛЬ-КУВЕЙТ /Корр. ТАСС, Павел Прокофьев

В пакет договоренностей входят соглашение о развитии и модернизации ВС королевства, содействие со стороны США в развитии систем саудовской ПВО и "умного оружия"

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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 20 мая. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Пакет договоренностей на общую сумму $280 млрд между Саудовской Аравией и США был подписан в субботу в Эр-Рияде в присутствии президента США Дональда Трампа и короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда. Кадры подписания транслировал телеканал Sky News Arabia.

Второй заместитель премьера Саудовской Аравии, министр обороны наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд и госсекретарь США Рекс Тиллерсон подписали соглашение о развитии и модернизации ВС королевства, предполагающее в том числе сборку в королевстве американских многоцелевых вертолетов Blackhawk. Кроме того, США окажут содействие в развитии систем саудовской ПВО и "умного оружия" с локализацией производства других видов вооружений. По словам официального представителя Белого дома Шона Спайсера, Трамп заключил в Эр-Рияде крупнейшую в истории США оборонную сделку на сумму более $109,7 млрд.

Профильные министры двух стран также подставили свои подписи под меморандумом между саудовской корпорацией по развитию информационных технологий и компанией Apple, соглашениями о сотрудничестве в области электроэнергетики, добычи полезных ископаемых и авиаперевозок. Последний документ предусматривает закупку пассажирских самолетов. Утверждены совместные инвестиционные проекты по развитию технологий, инфраструктуры и жилищного сектора, а также нефтехимической промышленности королевства.

Трамп прибыл в субботу в Эр-Рияд - это первая остановка в его дебютном зарубежном турне. В столичном аэропорту хозяина Белого дома встретил король Саудовской Аравии.

21 мая Трамп примет участие во встрече на высшем уровне Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, в который входят Саудовская Аравия, Катар, Оман, Бахрейн, Катар, ОАЭ, Кувейт, а затем в переговорах в расширенном формате, к которым присоединятся лидеры других арабских и исламских государств. 

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