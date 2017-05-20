США подпишут документ о намерении поставить Эр-Рияду оружие на $350 млрд в течение 10 лет

"Хороший знак": реакция политиков на победу Роухани на президентских выборах в ИранеМеждународная панорама 20 мая, 17:36
Теодосич не жалеет о том, что в конце матча с "Олимпиакосом" решился на трехочковый бросокСпорт 20 мая, 17:00
РФС не получал обращений по поводу получения гражданства РФ игроком "Зенита" МоллоСпорт 20 мая, 16:50
Баскетболист Хряпа заявил, что матч за третье место в Евролиге - это "игра ни за что"Спорт 20 мая, 16:46
Итудис не согласен с тем, что большинство винит в поражении от "Олимпиакоса" его и де КолоСпорт 20 мая, 16:32
"Луч-Энергия", "Мордовия", "Сокол", "Спартак-Нальчик" и "Нефтехимик" вылетели из ФНЛСпорт 20 мая, 16:27
Открытие парка Кубка конфедераций в Петербурге: Роналдиньо не смог забить робокиперуСпорт 20 мая, 16:17
Мутко: оценивать работу российских футбольных арбитров может эксперт из ГерманииСпорт 20 мая, 16:13
Мутко считает, что арбитр Карасев продолжит обслуживать матчи РФПЛ в будущем сезонеСпорт 20 мая, 16:11
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 20 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Рекс Тиллерсон будут присутствовать на церемонии подписания в Эр-Рияде ряда документов о намерении поставить Саудовской Аравии вооружений на сумму $350 млрд в течение 10 лет, а также отдельного соглашения о поставках оружия и военного оборудования королевству на сумму $110 млрд. Об этом сообщила журналистам первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Хакаби-Сандерс.
Как заявил на специальном брифинге для журналистов другой представитель Белого дома, "этот пакет военного оборудования и услуг призван продемонстрировать долгосрочную поддержку безопасности Саудовской Аравии и региона Персидского залива перед лицом угрозы со стороны Ирана".
По словам этого американского чиновника, соглашения также будут способствовать "расширению возможностей королевства для проведения контртеррористических операций в регионе и при этом снижению нагрузки на американские вооруженные силы для проведения этих миссий".
Президент США Дональд Трамп прибыл сегодня в Эр-Рияд - это первая остановка в его дебютном зарубежном турне. В столичном аэропорту хозяина Белого дома встретил король Саудовской Аравии.
21 мая Трамп примет участие во встрече на высшем уровне Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, в который входят Саудовская Аравия, Катар, Оман, Бахрейн, Катар, ОАЭ, Кувейт, а затем в расширенных переговорах, к которым присоединятся лидеры других арабских и исламских государств.