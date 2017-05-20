США подпишут документ о намерении поставить Эр-Рияду оружие на $350 млрд в течение 10 лет

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 20 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Рекс Тиллерсон будут присутствовать на церемонии подписания в Эр-Рияде ряда документов о намерении поставить Саудовской Аравии вооружений на сумму $350 млрд в течение 10 лет, а также отдельного соглашения о поставках оружия и военного оборудования королевству на сумму $110 млрд. Об этом сообщила журналистам первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Хакаби-Сандерс.

Как заявил на специальном брифинге для журналистов другой представитель Белого дома, "этот пакет военного оборудования и услуг призван продемонстрировать долгосрочную поддержку безопасности Саудовской Аравии и региона Персидского залива перед лицом угрозы со стороны Ирана".

По словам этого американского чиновника, соглашения также будут способствовать "расширению возможностей королевства для проведения контртеррористических операций в регионе и при этом снижению нагрузки на американские вооруженные силы для проведения этих миссий".

Президент США Дональд Трамп прибыл сегодня в Эр-Рияд - это первая остановка в его дебютном зарубежном турне. В столичном аэропорту хозяина Белого дома встретил король Саудовской Аравии.

21 мая Трамп примет участие во встрече на высшем уровне Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, в который входят Саудовская Аравия, Катар, Оман, Бахрейн, Катар, ОАЭ, Кувейт, а затем в расширенных переговорах, к которым присоединятся лидеры других арабских и исламских государств.