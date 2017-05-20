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General Electriс подписала соглашение с Саудовской Аравией на $15 млрд

Экономика и бизнес
20 мая, 16:39 UTC+3 ЭЛЬ-КУВЕЙТ /Корр. ТАСС, Павел Прокофьев

Подписанный документ предусматривает сотрудничество в области здравоохранения, а также нефтяной, газовой и горнодобывающей промышленности

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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 20 мая. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Американская корпорация General Electric (GE) заключила в субботу сделку с Саудовской Аравией на общую сумму $15 млрд. Об этом было объявлено во время проходящего в Эр-Рияде американо-саудовского экономического форума при участии профильных министров двух стран, передает информационное агентство KUNA.

Соглашение затрагивает сотрудничество в области здравоохранения, а также нефтяной, газовой и горнодобывающей промышленности. При этом отмечается, что некоторые договоренности остаются на уровне меморандумов о взаимопонимании и требуют дальнейшей доработки. В рамках проекта GE предусмотрена кооперация с саудовской государственной нефтяной компанией Saudi Aramco, в частности, по улучшению производительности.

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Трамп прибыл с первым официальным визитом в Саудовскую Аравию

Ранее в субботу исполнительный директор Saudi Aramco Амин ан-Насер заявил, что вечером в присутствии президента США Дональда Трампа и саудовского лидера Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда планируется подписание 13 соглашений с партнерами из США на общую сумму $50 млрд. По информации источников телеканала, Saudi Aramco планирует заключить соглашения с по меньшей мере 10 компаниями из США во время визита главы американской администрации в Эр-Рияд. Речь шла, в частности, о GE и крупнейших мировых нефтесервисные компаниях - Schlumberger и Halliburton.

Президент США Дональд Трамп прибыл в субботу в Эр-Рияд - это первая остановка в его дебютном зарубежном турне. В столичном аэропорту хозяина Белого дома встретил король Саудовской Аравии. Во время визита ожидается подписание двусторонних соглашений, в том числе в области экономики.

21 мая Трамп примет участие во встрече на высшем уровне Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, в который входят Саудовская Аравия, Катар, Оман, Бахрейн, Катар, ОАЭ, Кувейт, а затем в расширенных переговорах, к которым присоединятся лидеры других арабских и исламских государств.

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