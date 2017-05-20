Тиллерсон: Вашингтон и Эр-Рияд применят "новый подход" в борьбе с финансированием террора

ВАШИНГТОН/КАИР, 20 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров, Александр Елистратов/. Вашингтон и Эр-Рияд будут придерживаться нового подхода в борьбе с финансированием терроризма. Об этом заявил в субботу в Эр-Рияде госсекретарь США Рекс Тиллерсон на совместной пресс-конференции с главой МИД Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром.

"Мы будем действовать в соответствии с новыми подходами по борьбе с финансированием терроризма и активизировать взаимодействие в военной сфере", - сказал глава американской дипломатии.

В свою очередь глава МИД Саудовской Аравии высказал мнение, что стратегические отношения между Эр-Риядом и Вашингтоном позволят усилить противодействие террористическими группировками, действующим в ближневосточном регионе.

"Стратегическое партнерство Саудовской Аравии с США усилит возможности борьбы с терроризмом в регионе", - сказал аль-Джубейр. Он отметил, что на встрече между саудовским монархом и президентом США стороны договорились об усилении борьбы с экстремизмом и "необходимости прекращения финансирования террористических группировок".

Глава саудовского МИД также указал, что король Саудовской Аравии и американский президент обсудили методы противодействия "агрессии Ирана". По словам аль-Джубейра, необходимо предпринять все возможные усилия, чтобы "прекратить распространение иранской экспансии в регионе".

При этом Абдель аль-Джубейр отметил, что президентские выборы в Иране являются внутренним делом страны, подчеркнув, что Тегеран "больше интересуют не отдельные люди, а конкретные действия этой страны".

"Мы будем судить Иран по его делам, а не по словам, ведь они (в Иране) говорят одно, а делают совершенно другое", - сказал он.

Глава саудовского МИД вновь обвинил Тегеран в поддержке терроризма и продолжающемся вмешательстве в регионе. "Иран вмешивается в дела арабских государств и поддерживает терроризм ("Аль-Каиду" и Талибан, (запрещены в России - прим. ТАСС)), он создал крупнейшую террористическую организацию - "Хезболлах", - утверждал аль-Джубейр. - Они спонсируют террористов в Сирии и Йемене, совершали теракты, в том числе в моей стране. Это не имеет ничего общего с принципами добрососедства, совершенно не соотносится с поведением государства, которое хочет нормальных отношений".

"Мы будем рады видеть Иран, который уважает мир, международное право и не вмешивается в дела других, - подчеркнул министр. - Однако Иран, который мы видим сегодня, совершенно иной". В этой связи аль-Джубейр призвал ввести новые санкции против Тегерана "за его поддержку терроризма".

Со своей стороны, как заявил Тиллерсон, США намерены укреплять оборонный потенциал аравийских монархий, чтобы они могли противостоять иранскому влиянию. "Мы поддерживаем совместные усилия, направленные против иранской угрозы в Йемене, Сирии и других странах, - указал он. - США будут работать над укреплением обороны Саудовской Аравии и стран Персидского залива, чтобы противостоять иранскому влиянию". Визит Трампа в Эр-Рияд Ранее в субботу между Саудовской Аравией и США был подписан пакет договоренностей на общую сумму $280 млрд в присутствии президента США Дональда Трампа и короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда. Второй заместитель премьера Саудовской Аравии, министр обороны наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд и госсекретарь США Рекс Тиллерсон подписали соглашение о развитии и модернизации ВС королевства, предполагающее в том числе сборку в королевстве американских многоцелевых вертолетов Blackhawk. Кроме того, США окажут содействие в развитии систем саудовской ПВО и "умного оружия" с локализацией производства других видов вооружений. По словам официального представителя Белого дома Шона Спайсера, Трамп заключил в Эр-Рияде крупнейшую в истории США оборонную сделку на сумму более $109,7 млрд. Трамп прибыл в субботу в Эр-Рияд, в столичном аэропорту хозяина Белого дома встретил король Саудовской Аравии. 21 мая Трамп примет участие во встрече на высшем уровне Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, в который входят Саудовская Аравия, Катар, Оман, Бахрейн, Катар, ОАЭ, Кувейт, а затем в расширенных переговорах, к которым присоединятся лидеры других арабских и исламских государств.