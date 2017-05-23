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СБ ООН назвал поведение КНДР вопиющим и вновь пригрозил стране ужесточением санкций

Международная панорама
23 мая, 0:49 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин

Совбез выразил обеспокоенность тем, что действия Пхеньяна "в огромной степени усиливают напряженность в регионе и за его пределами"

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ООН, 23 мая. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Совет Безопасности ООН осудил очередное ракетное испытание, проведенное КНДР, и во второй раз за месяц пригрозил стране ужесточением санкций. В принятом в понедельник заявлении для печати члены СБ назвали поведение Пхеньяна "дестабилизирующим и вопиющим", потребовав от него отказаться от проведения ракетных и ядерных испытаний.

"Члены Совета Безопасности договорились, что будут внимательно следить за ситуацией и примут дальнейшие существенные меры, включая санкции", - говорится в документе.

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Как и в случае с прежними ракетными пусками КНДР, Совбез выразил обеспокоенность тем, что действия Пхеньяна "в огромной степени усиливают напряженность в регионе и за его пределами". Как подчеркивается в заявлении, северокорейскому руководству необходимо "немедленно продемонстрировать искреннюю приверженность денуклеаризации" Корейского полуострова, предприняв "конкретные действия" в этом направлении, и работать над снижением напряженности в регионе. Члены СБ традиционно заявили о своем стремлении добиваться мирного урегулирования ситуации вокруг КНДР и приветствовали усилия государств, нацеленные на поиск решения через диалог.

21 мая информационное агентство ЦТАК сообщило о новом пуске в КНДР стратегической баллистической ракеты средней дальности Pukgukson-2. По заявлению агентства, испытание, которым руководил лично лидер КНДР Ким Чен Ын, было проведено "для оценки технических показателей этой системы вооружений в боевых условиях". Нынешний пуск стал для северокорейских сил вторым за неделю - 14 мая была успешно испытана баллистическая ракета средней дальности Hwasong-12, которая пролетела 787 км и упала в Японском море. Спустя два дня Совет Безопасности принял заявление, в котором пригрозил Пхеньяну ужесточением санкций.

Резолюции СБ ООН запрещают КНДР любую деятельность, связанную с разработкой ядерного оружия и средств его доставки. В Пхеньяне эти документы не признают, утверждая, что страна вправе укреплять обороноспособность на фоне враждебной политики США. Ранее с осуждением нового пуска КНДР выступил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. Он призвал северокорейское руководство прекратить ракетные испытания и тем самым создать условия для начала серьезных переговоров по урегулированию ситуации на Корейском полуострове.

Ожидается, что 23 мая Совет Безопасности соберется на закрытое совещание для обсуждения очередного ракетного испытания КНДР. С запросом о проведении встречи обратились США, Южная Корея и Япония. В последние недели США совместно с Китаем готовили черновик резолюции, предусматривающей ужесточение санкций в отношении КНДР, включая ограничения на поставки нефти. Как сообщил в понедельник журналистам председательствующий в СБ уругвайский дипломат Эльбио Росселли, работа над текстом продолжается.

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Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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