Комитет по разведке Сената США будет добиваться от Флинна дачи показаний

ВАШИНГТОН, 23 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Специальный комитет по разведке Сената Конгресса США будет продолжать решительно добиваться от бывшего помощника американского президента по национальной безопасности Майкла Флинна дачи показаний. Это подчеркивается в совместном письменном заявлении, которое распространили руководители сенатского спецкомитета по разведке - республиканец Ричард Бэрр (от штата Северная Каролина) и демократ Марк Уорнер (от Вирджинии).

Бэрр является в спецкомитете председателем, Уорнер - старшим демократом, по существу вторым лицом. Их упомянутое письменное заявление стало реакцией на оглашенное Флинном ранее в тот же день решение отказаться от дачи показаний спецкомитету по разведке верхней палаты Конгресса, воспользовавшись 5-й поправкой к Конституции США. Она, в частности, позволяет не свидетельствовать против самого себя.

"Мы признаем конституционное право (отставного) генерала Флинна воспользоваться 5-й поправкой. Но мы разочарованы тем, что он решил игнорировать повестку комитета, требующую предоставить надлежащие и необходимые для нашего расследования документы. Мы будем активно добиваться от генерала Флинна дачи показаний и предоставления им комитету всех относящихся к делу материалов", - говорится в заявлении Бэрра и Уорнера.

Они, как и их коллеги в спецкомитете по разведке Палаты представителей Конгресса, ведут разбирательство в свете утверждений Вашингтона о вмешательстве России в ход прошлогодних президентских выборов в США. Москва такие обвинения неоднократно отвергала на самом высоком уровне.

Флинн занял должность помощника по национальной безопасности нынешнего президента США Дональда Трампа в январе текущего года. Однако 13 февраля он был вынужден уйти в отставку из-за того, что не в полной мере проинформировал вице-президента США Майкла Пенса о своих контактах с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. В пятницу журнал "Политико" в своей электронной версии сообщил со ссылкой на неназванные источники в Белом доме, что Трамп теперь жалеет о решении отправить в отставку Флинна и считает те свои действия ошибочными.