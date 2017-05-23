Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.05:
$ 56.5
€ 63.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Комитет по разведке Сената США будет добиваться от Флинна дачи показаний

Международная панорама
23 мая, 1:37 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов

Руководители сенатского спецкомитета по разведке отметили, что признают конституционное право Майкла Флинна воспользоваться 5-й поправкой к Конституции, позволяющей не свидетельствовать против себя

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 23 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Специальный комитет по разведке Сената Конгресса США будет продолжать решительно добиваться от бывшего помощника американского президента по национальной безопасности Майкла Флинна дачи показаний. Это подчеркивается в совместном письменном заявлении, которое распространили руководители сенатского спецкомитета по разведке - республиканец Ричард Бэрр (от штата Северная Каролина) и демократ Марк Уорнер (от Вирджинии).

Читайте также новости по теме:
Отставка помощника Трампа Майкла Флинна
© AP Photo/Evan Vucci

CNN: в РФ рассчитывали использовать Флинна, чтобы влиять на Трампа

СМИ: Флинн рассказал, что Трамп поддерживает с ним связь и подбадривает

Трамп заявил, что между его избирательным штабом и РФ не было никакого сговора

Бэрр является в спецкомитете председателем, Уорнер - старшим демократом, по существу вторым лицом. Их упомянутое письменное заявление стало реакцией на оглашенное Флинном ранее в тот же день решение отказаться от дачи показаний спецкомитету по разведке верхней палаты Конгресса, воспользовавшись 5-й поправкой к Конституции США. Она, в частности, позволяет не свидетельствовать против самого себя.

"Мы признаем конституционное право (отставного) генерала Флинна воспользоваться 5-й поправкой. Но мы разочарованы тем, что он решил игнорировать повестку комитета, требующую предоставить надлежащие и необходимые для нашего расследования документы. Мы будем активно добиваться от генерала Флинна дачи показаний и предоставления им комитету всех относящихся к делу материалов", - говорится в заявлении Бэрра и Уорнера.

Они, как и их коллеги в спецкомитете по разведке Палаты представителей Конгресса, ведут разбирательство в свете утверждений Вашингтона о вмешательстве России в ход прошлогодних президентских выборов в США. Москва такие обвинения неоднократно отвергала на самом высоком уровне.

Флинн занял должность помощника по национальной безопасности нынешнего президента США Дональда Трампа в январе текущего года. Однако 13 февраля он был вынужден уйти в отставку из-за того, что не в полной мере проинформировал вице-президента США Майкла Пенса о своих контактах с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. В пятницу журнал "Политико" в своей электронной версии сообщил со ссылкой на неназванные источники в Белом доме, что Трамп теперь жалеет о решении отправить в отставку Флинна и считает те свои действия ошибочными.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Отставка помощника Трампа Майкла Флинна
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В России заработал сервис бесконтактной оплаты Android Pay
2
Фракция "Блока Петра Порошенко" выступила против введения виз с РФ
3
Житель Сочи выиграл в лотерею рекордные 364 млн рублей
4
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
5
В Москве ожидается "розовое" лето
6
DM: около стадиона Манчестера прогремели два взрыва
7
Неизвестный открыл стрельбу из оружия в Химках
Темы дня
Загрузка...
Реклама