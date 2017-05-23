Служба скорой помощи сообщила о 59 пострадавших в результате теракта в Манчестере

ЛОНДОН, 23 мая. /Корр. ТАСС Игорь Броварник, Илья Дмитрячев/. Служба скорой помощи северо-западной Англии сообщила о 59 пострадавших, некоторым из которых медицинская помощь была оказана непосредственно на месте происшествия.

В то же время, начальник полиции графства Большой Манчестер Иэн Хопкинс сообщил, что число погибших и пострадавших в результате теракта не изменилось.

"На данный момент мы можем подтвердить, что в результате взрыва 19 человек лишились жизни и около 50 раненым оказывается помощь в шести больницах Большого Манчестера", - сказал он. "Мы делаем все, что в наших силах, чтобы оказать пострадавшим помощь", - отметил полицейский.

"В настоящий момент мы рассматриваем произошедшее как террористический акт. Мы тесно сотрудничаем с национальной контртеррористической полицейской сетью и британскими спецслужбами", - добавил Хопкинс, обратившись также к очевидцам теракта с просьбой сообщить полиции детали, которые могут быть полезны следствию.

Тем временем

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-Арена" прогремел примерно в 22:35 по местному времени (00:35 мск вторника) сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Как сообщается, детонация взрывного устройства неизвестного происхождения произошла за пределами концертного зала в фойе. По свидетельству очевидцев, большинство зрителей были подростками.