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Служба скорой помощи сообщила о 59 пострадавших в результате теракта в Манчестере

Международная панорама
23 мая, 6:45 UTC+3 Игорь Броварник, Илья Дмитрячев

В свою очередь, начальник полиции графства Большой Манчестер сообщил о 50 пострадавших и 19 погибших

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© Peter Byrne/PA via AP

ЛОНДОН, 23 мая. /Корр. ТАСС Игорь Броварник, Илья Дмитрячев/. Служба скорой помощи северо-западной Англии сообщила о 59 пострадавших, некоторым из которых медицинская помощь была оказана непосредственно на месте происшествия. 

В то же время, начальник полиции графства Большой Манчестер Иэн Хопкинс сообщил, что число погибших и пострадавших в результате теракта не изменилось. 

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"На данный момент мы можем подтвердить, что в результате взрыва 19 человек лишились жизни и около 50 раненым оказывается помощь в шести больницах Большого Манчестера", - сказал он. "Мы делаем все, что в наших силах, чтобы оказать пострадавшим помощь", - отметил полицейский.

"В настоящий момент мы рассматриваем произошедшее как террористический акт. Мы тесно сотрудничаем с национальной контртеррористической полицейской сетью и британскими спецслужбами", - добавил Хопкинс, обратившись также к очевидцам теракта с просьбой сообщить полиции детали, которые могут быть полезны следствию.

Тем временем 

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-Арена" прогремел примерно в 22:35 по местному времени (00:35 мск вторника) сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Как сообщается, детонация взрывного устройства неизвестного происхождения произошла за пределами концертного зала в фойе. По свидетельству очевидцев, большинство зрителей были подростками.

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