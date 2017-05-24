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КНДР осудила США за попытки препятствовать экономическому сотрудничеству с Россией

Международная панорама
24 мая, 6:18 UTC+3 ПХЕНЬЯН /Корр. ТАСС, Юрий Сидоров

Представитель МИД КНДР подчеркнул, что своевольная практика Вашингтона наносит ущерб законным интересам Пхеньяна и Москвы

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ПХЕНЬЯН, 24 мая. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Пхеньян подверг критике Вашингтон и его союзников за негативную реакцию на решение КНДР и России открыть грузопассажирское паромное сообщение между двумя странами. Как отмечается в опубликованном в среду заявлении представителя МИД, Соединенные Штаты, "помешавшиеся на санкциях в отношении КНДР, придираются даже к открытию регулярного морского маршрута в рамках развития экономического сотрудничества и туристического обмена между двумя суверенными государствами".

"Такая своевольная практика США, которые поставили цель помешать экономическому взаимодействию КНДР и России, наносит ущерб их законным интересам", - подчеркнул дипломат.

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Он выразил уверенность, что "экономические отношения между КНДР и Россией будут и впредь развиваться в интересах народов двух стран".

17 мая принадлежащее КНДР судно Mangyongbong-92 ("Мангёнбон-92") отправилось из города Расон во Владивосток с небольшой группой китайских туристов на борту. Таким образом, Россия и КНДР впервые открыли грузопассажирское паромное сообщение, которое, по мнению экспертов, будет способствовать развитию двусторонних торговых связей и регионального туризма. Паром Mangyongbong-92 вмещает до 200 пассажиров и около 1,5 тыс. тонн грузов. На первом этапе он будет курсировать между Расоном и Владивостоком четыре раза в месяц.

Специальная торгово-экономическая зона (СЭЗ) Расон расположена на северо-востоке КНДР и граничит с китайской провинцией Цзилинь, а также с российским Приморским краем. В 1990-е годы после создания СЭЗ Пхеньян развернул широкую деятельность по привлечению туда иностранных компаний. Одновременно ведется активная работа по модернизации инфраструктуры этого региона.

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