Все жертвы теракта в Манчестере опознаны

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ЛОНДОН, 24 мая. /ТАСС/. Полиция графства Большой Манчестер заявила, что располагает данными обо всех жертвах теракта, произошедшего 22 мая. Об этом говорится в заявлении ведомства, размещенном на его странице в Twitter.
Statement - Forensic post-mortems pic.twitter.com/CUZQW78JmT— G M Police (@gmpolice) 24 May 2017
"Сейчас мы с уверенностью можем заявить, что мы знаем личности всех, кто, к сожалению, погиб в результате нападения на "Манчестер-Арене", - говорится в заявлении. Правоохранители уточнили, что им удалось установить контакт с семьями всех жертв теракта, и сейчас им оказывается профессиональная психологическая помощь.
"Из-за большого числа жертв патологоанатомическая экспертиза, скорее всего, займет от четырех до пяти дней", - говорится в сообщении. Имена жертв будут опубликованы только после завершения работы судмедэкспертов.
На данный момент в СМИ появились сведения о личности 10 из 22 погибших. Самой молодой жертвой теракта стала 8-летняя Саффи Роуз Руссос, а самой старшей - 47-летняя Лиза Лис. Кроме того, сообщалось о гибели двух граждан Польши - соответствующую информацию распространило министерство внутренних дел этой страны.
Также полиция распространила еще одно заявление, в котором оповестила всех автовладельцев, чьи машины оказались припаркованы на оцепленной территории, что они могут забрать свои транспортные средства. "Вас сопроводит до вашего автомобиля офицер транспортной полиции", - поясняют в правоохранительных органах Большого Манчестера.
Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-Арена" прогремел примерно в 22:35 по местному времени в понедельник (в 00:35 мск вторника) сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала - в фойе. По последним данным, жертвами теракта стали 22 человека, 64 получили ранения. Произошедшее квалифицировано как теракт, а его исполнителем, по данным полиции, стал 22-летний британский смертник ливийского происхождения Салман Абеди.