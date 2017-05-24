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СМИ: отец смертника из Манчестера не верит в виновность сына

Международная панорама
24 мая, 17:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, мая. /ТАСС

Рамадан Белькасем Абеди, которого ранее ливийские власти внесли в списки экстремистов, заявил, что его сын Салман Абеди собирался провести с семьей месяц рамадан в Ливии

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Отец исполнителя теракта в Манчестере 22-летнего Салмана Абеди, Рамадан Белькасем Абеди, который ранее был внесен в Ливии в списки экстремистов, не верит в причастность сына к террористическому акту в Манчестере. Об этом он заявил агентству Associated Press.

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Теракт в Великобритании: что известно о взрыве на "Манчестер-Арене"

По словам отца, он говорил с Салманом по телефону за пять дней до атаки - голос сына звучал нормально, он планировал вскоре посетить Саудовскую Аравию, а затем и Ливию, чтобы провести с семьей месяц рамадан (с 26 мая по 24 июня). Полтора месяца назад Салман уже посещал родителей в Ливии. "Мы не веруем в убийство невинных, это не про нас", - цитирует агентство слова Рамадана Абеди. Он опроверг причастность Салмана к теракту и подтвердил арест старшего сына, 23-летнего Исмаила.

Ранее стало известно, что 52-летний Рамадан Абеди был внесен в списки разыскиваемых лиц режимом Муаммара Каддафи. Он якобы дезертировал из специального отряда полиции и вступил в вооруженную группировку, которую причисляли к террористической. В 1991 году Абеди вместе с женой перебрался в Великобританию и там получил политическое убежище. В 1994 году Рамадан поселился в Манчестере, где проповедовал в местной мечети, которую посещал и его сын.

В 2008 году с группировки, к которой примыкал Рамадан Абеди, были сняты обвинения в терроризме, после чего он вернулся в Триполи.

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-арена" прогремел вечером 22 мая. Взрывное устройство, приведенное в действие террористом-смертником, сработало за пределами концертного зала - в фойе. По последним данным, жертвами взрыва стали 22 человека, еще 59 были ранены. Полиция считает исполнителем теракта Салмана Абеди.

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