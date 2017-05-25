ОДКБ с 2009 г. выявила более 80 тыс. угрожающих членам организации информационных ресурсов

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Около 80 тысяч информационных ресурсов, представляющих угрозу национальной безопасности государств ОДКБ, выявлено в ходе ежегодной операции "Прокси" с 2009 года, возбуждено свыше 15 тысяч уголовных дел, сообщил ТАСС генеральный секретарь организации Юрий Хачатуров.

По его словам, в практическом плане нейтрализация угроз безопасности государств - членов ОДКБ осуществляется в ходе проводимых на ежегодной основе совместных специальных оперативно-профилактических мероприятий: антинаркотического - "Канал", по противодействию нелегальной миграции - "Нелегал" и по обеспечению безопасности электронных информационных сетей - "Прокси".

"В ходе проведения скоординированных мероприятий постоянного действия по противодействию преступности в сфере информационных технологий в рамках операции "Прокси", начиная с 2009 года, выявлено около 80 тысяч информационных ресурсов, представляющих в той или иной степени угрозу национальной безопасности государств-членов. Деятельность 33,5 тысячи из них приостановлена или заблокирована. По итогам проверок полученных материалов возбуждено свыше 15 тысяч уголовных дел", - сказал Хачатуров.

Он отметил, что в ходе операций "Канал" с 2003 по 2017 год из незаконного оборота изъято в общей сложности 335 тонн наркотиков и свыше 12 тысяч единиц огнестрельного оружия.

Благодаря проведению операций "Нелегал" с 2008 года были пресечены сотни тысяч преступлений в этой области, задержано свыше 1,6 тысячи лиц, находившихся в международном розыске. "Только в 2016 году выявлены сомнительные финансовые операции на сумму около $1,5 млрд, вскрыты сотни каналов торговли людьми", - отметил генсек.

По его словам, во всех этих операциях принимают участие формирования сил специального назначения из числа специально подготовленных подразделений органов правопорядка и структур безопасности государств ОДКБ.