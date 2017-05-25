ОДКБ – 15 лет вместе во имя безопасного мира и стабильного развития

Главы государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности © Михаил Метцель/ТАСС

Отмечаемые в текущем году две памятные даты – 25 лет со дня подписания Договора о коллективной безопасности и 15 лет с момента создания на его базе Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) служат естественным поводом для оценки роли и места нашей многофункциональной региональной структуры в современных международных отношениях и перспектив её дальнейшего развития.

Мотивом подписания 15 мая 1992 года в Ташкенте Договора о коллективной безопасности стало понимание рядом постсоветских государств того, что в сложившейся обстановке в мире нельзя полагаться в вопросах обеспечения безопасности лишь на собственный заметно ослабленный оборонный потенциал, без сохранения и воссоздания кооперации в политической, военной, военно-технической и военно-экономической областях.

Коллективный принцип обеспечения безопасности выражен в тексте Договора ключевым тезисом: "Если одно из государств-участников подвергнется агрессии со стороны какого-либо государства или группы государств, то это будет рассматриваться как агрессия против всех государств – участников настоящего Договора. В случае совершения акта агрессии против любого из государств-участников все остальные государства – участники предоставят ему необходимую помощь, включая военную, а также окажут поддержку находящимися в их распоряжении средствами в порядке осуществления права на коллективную оборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН".

Важной вехой в деле формирования подлинно союзнических отношений, повышения эффективности совместных усилий в обеспечении индивидуальной и коллективной безопасности стало принятие Советом коллективной безопасности 14 мая 2002 года в Москве Решения о придании Договору о коллективной безопасности статуса международной региональной организации и утверждение 7 октября того же года в Кишиневе Устава ОДКБ, который в декабре 2003 года был зарегистрирован в Секретариате ООН.

Таким образом, 15 лет назад были осуществлены основные организационные процедуры, связанные с юридическим оформлением современного статуса ОДКБ, как международной региональной Организации, объединяющей в своих рядах независимые демократические государства, имеющие общие интересы в области обеспечения коллективной безопасности.

Целями Организации в Уставе ОДКБ определены: укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов. Приоритет в достижении целей Организации отдается политическим средствам.

Принципы, изложенные в Договоре о коллективной безопасности и Уставе Организации составляют смысловой каркас ОДКБ, задают вектор последующих интеграционных усилий государств – членов нашей Организации

Принципы, изложенные в Договоре о коллективной безопасности и Уставе Организации составляют смысловой каркас ОДКБ, задают вектор последующих интеграционных усилий государств – членов нашей Организации.

К настоящему моменту в формате ОДКБ наработана разветвленная правовая база, регламентирующая деятельность Организации по всем основным направлениям обеспечения безопасности. В рамках ОДКБ подписано 48 международных договоров и более двухсот решений Совета коллективной безопасности по различным направлениям деятельности Организации.

За истекшие два с половиной десятилетия концепция становления ОДКБ претерпела определенную эволюцию. На неё существенное влияние оказали такие факторы, как продолжающееся соперничество за глобальное лидерство и возникновение новых полюсов силы, усиливающаяся борьба за жизненно важные ресурсы и транспортные коммуникации, меняющаяся расстановка геополитических сил в Евразии, нарушение всеобъемлющей стабильности, эскалация вооруженных конфликтов, возникновение принципиально новых вызовов глобальной безопасности, в первую очередь угрозы международного терроризма, а также исходящие из и киберпространства.

Для парирования существующих и вновь возникающих вызовов и угроз безопасности государств – членов в рамках ОДКБ создана действенная системы коллективной безопасности, основанная на трех дополняющих друг друга областях приложения коллективных усилий: политическое, военное сотрудничество и сотрудничество в сфере противодействия вызовам и угрозам.

В рамках приоритетного для ОДКБ политического сотрудничества эффективно осуществляется координация деятельности государств – членов на внешнеполитическом треке, подтверждением чему является принятие на различных уровнях нескольких десятков совместных заявлений по актуальным вопросам международной повестки дня. Налажено и развивается взаимодействие по представляющим взаимный интерес темам с такими международными и региональными организациями как ООН, ОБСЕ, СНГ, ШОС и их профильными институтами. Плодотворно во взаимовыгодном ключе выстраиваются партнерские отношения с третьими странами.

Бесспорно то, что в современных условиях существуют общие вызовы и угрозы безопасности, конструктивное взаимодействие в преодолении которых с участием всех субъектов международного права, в том числе профильных международных организаций, сделало бы существующий миропорядок более безопасным и стабильным.

Очевидно, что пока мир не добьется создания атмосферы партнерства в отношениях Восток – Запад, нам не удастся всецело обеспечить безопасность и стабильность

ОДКБ стремится к налаживанию такого взаимодействия. Однако в подходах к этому вопросу у ряда партнеров, по нашему мнению, сохраняются выработанные в годы глобального противостояния изрядно устаревшие стереотипы. Очевидно, что пока мир не добьется создания атмосферы партнерства в отношениях Восток – Запад, нам не удастся всецело обеспечить безопасность и стабильность.

Другой важной составляющей системы коллективной безопасности от вызовов и угроз, не связанных с внешней агрессией, является созданный и развивающийся с 2010 года механизм кризисного реагирования ОДКБ. В рамках этой работы осуществляется оптимизация алгоритмов функционирования уставных органов Организации и государств – членов по решению антикризисных задач, включая оказание всех видов помощи. Повышению эффективности усилий Организации в этой области будет способствовать запуск, в скором времени, работы Центра кризисного реагирования ОДКБ.

При этом сложная военно-политическая обстановка в мире, в том числе в непосредственной близости от зоны ответственности ОДКБ, актуализирует задачу гарантированного обеспечения военной безопасности государств – членов. Для ее решения в ОДКБ за четверть века сформирован отвечающий своему предназначению силовой потенциал. Его основу составляют Войска (Коллективные силы) ОДКБ с интегрированными в их состав контингентами национальных вооруженных сил, региональными и коалиционными войсковыми группировками и необходимыми военными системами (управления, связи, ПВО, всестороннего обеспечения).

В составе созданных на коалиционной основе военных группировок сформированы: Коллективные силы оперативного реагирования (более 22 тыс. чел); Миротворческие силы (более 3.5 тыс. чел.); Коллективные авиационные силы.

В регионах коллективной безопасности на двусторонней и многосторонней основе созданы: Коллективные силы быстрого развертывания в Центральноазиатском регионе (около 4 тыс. чел.); Региональная группировки войск (сил) вооруженных сил Беларуси и России и Объединенная группировка войск (сил) вооруженных сил Армении и России.

Развитие военной составляющей ОДКБ осуществляется на основе утвержденного Советом коллективной безопасности в 2013 году Плана мероприятий по реализации Основных направлений военного сотрудничества государств – членов ОДКБ на период до 2020 года. В частности, реализуются масштабные проекты по формированию и развитию систем управления, связи, ПВО, материально-технического и тылового обеспечения Коллективных сил ОДКБ.

Их подготовка к действиям по предназначению осуществляется на основе ежегодных планов подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности Организации. Начиная с 2004 года, в соответствии с этими планами с формированиями сил и средств системы коллективной безопасности на территории государств – членов ОДКБ проведено более 30 учений различного масштаба с уже ставшими известными названиями: "Рубеж", "Взаимодействие", "Нерушимое братство", "Гром", "Кобальт" и ряд других. Для участия в этих учениях в качестве наблюдателей и участников регулярно приглашаются представители зарубежных стран и международных организаций.

ОДКБ сегодня располагает собственными миротворческим потенциалом, предназначенным для проведения операций по поддержанию мира не только на территории государств – членов ОДКБ, но и на территории третьих стран по мандату СБ ООН. В настоящее время совместно с ООН мы отрабатываем практические вопросы, связанные с правовым оформлением использования миротворческих контингентов ОДКБ в миссиях ООН по поддержанию мира.

Одной из приоритетных областей военного строительства в рамках Организации является военно-техническое сотрудничество, регулируемое специальным Соглашением 2000 года. В качестве главного принципа этого сотрудничества предусмотрен льготный режим взаимных поставок продукции военного назначения между государствами – членами ОДКБ по ценам, устанавливаемым ими для собственных вооруженных сил, а также правоохранительных органов и специальных служб. Этот фактор служит мощным стимулом для укрепления сотрудничества наших государств в военной сфере и унификации используемых ими вооружений.

С целью решения вопросов военно-экономического сотрудничества учреждена и успешно действует Межгосударственная комиссия по военно-экономическому сотрудничеству, в состав которой входят ответственные за этот участок работы вице-премьеры правительств государств – членов ОДКБ, а возглавляет ее Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации. В рамках ее деятельности продолжена работа по развитию кооперационных связей оборонных предприятий государств – членов с предприятиями ОПК Российской Федерации, созданию на территории государств ОДКБ сервисных центров для технического обслуживания и ремонта вооружения и военной техники. На двусторонней и многосторонней основе реализуются кооперационные проекты между государствами – членами Организации.

Еще одним ключевым направлением деятельности ОДКБ является противодействие современным вызовам и угрозам коллективной безопасности. В их числе - международный терроризм и экстремизм, незаконный оборот наркотиков, нелегальная миграция и торговля людьми, криминальная и деструктивная деятельность в информационном пространстве.

С целью достижения поставленных задач по парированию этих угроз в формате нашей Организации в 2014 году принята и успешно реализуется Антинаркотическая стратегия государств – членов ОДКБ на 2015 - 2020 годы, а в 2016 году, с учетом остроты проблемы противодействия международному терроризму и экстремизму, на октябрьской сессии Совета коллективной безопасности был утвержден механизм создания единого для ОДКБ списка террористических организаций. Аналога такого механизма нет ни в одной международной организации. В ходе сессии был также определен ряд дополнительных мер, направленных на повышение эффективности контртеррористической деятельности ОДКБ. Для повышения эффективности силового решения контртеррористических задач в состав Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ введены формирования сил специального назначения из числа специально подготовленных подразделений органов правопорядка и структур безопасности государств – членов.

В практическом плане нейтрализация этих угроз безопасности государств – членов Организации осуществляется в ходе проводимых на ежегодной основе совместных специальных оперативно-профилактических мероприятий: антинаркотического – "Канал"; по противодействию нелегальной миграции – "Нелегал", по обеспечению безопасности электронных информационных сетей – ПРОКСИ.

О результативности предпринимаемых в формате ОДКБ мер в этих областях говорят некоторые цифры. Например, в период 2003 – 2017 года в рамках операции "Канал" из незаконного оборота изъято в общей сложности 335 тонн наркотиков, а также свыше 12 тыс. единиц огнестрельного оружия.

Начиная с 2008 года, в формате ОДКБ проводятся оперативно-профилактические мероприятия в рамках операции "Нелегал", направленные на выявление и предотвращение нарушений миграционного законодательства, в том числе гражданами третьих стран. За это время в ходе проведения операции были пресечены сотни тысяч преступлений в этой области, задержано свыше 1 600 лиц, находившихся в международном розыске. Только в 2016 году выявлены сомнительные финансовые операции на сумму около $1,5 млрд США, вскрыты сотни каналов торговли людьми.

В ходе проведения скоординированных мероприятий постоянного действия по противодействию преступности в сфере информационных технологий в рамках операции ПРОКСИ, начиная с 2009 года, выявлено около 80 тысяч информационных ресурсов, представляющих в той или иной степени угрозу национальной безопасности государств – членов. Деятельность 33,5 тысяч из них приостановлена или заблокирована. По итогам проверок полученных материалов возбуждено свыше 15 тысяч уголовных дел.

В формате Организации создана и развивается система реагирования на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, предполагающая координацию коллективных усилий государств – членов Организации в едином информационном поле; повышение оперативности обмена информацией и принятия решений уставными органами и заинтересованными министерствами и ведомствами ОДКБ; оснащение спасательных формирований современными образцами вооружения и специальной техники, подготовку кадров; создание на территории государств – членов запасов материальных средств для оказания помощи населению в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Другой немаловажной задачей ОДКБ является подготовка и переподготовка специалистов практически по всем направлениям ее деятельности. В организации сложилась эффективная система подготовки кадров для вооруженных сил и других силовых структур наших государств. Ежегодно в ВУЗы МО, МВД, МЧС, ФСБ РФ поступают для обучения на льготных условиях либо безвозмездно порядка 1,5 тыс. человек из государств – членов Организации. На аналогичных условиях идет обучение слушателей из стран ОДКБ в профильных ВУЗах Армении, Беларуси и Казахстана. Эти военнослужащие составляют цвет офицерского корпуса государств – членов Организации, с ними мы связываем надежды на будущее поступательное развитие ОДКБ. Кроме того в учебных заведениях высшего профессионального образования Российской Федерации по различным гражданским специальностям ежегодно обучается порядка 200 представителей государств – членов Организации.

Перечисленные мною выше достижения Организации являются ярким подтверждением того, что за годы своего существования и развития ОДКБ сформировалась как эффективная многопрофильная международная региональная Организация, располагающая всем необходимым потенциалом для гарантированного обеспечения безопасности, суверенитета и территориальной целостности государств – членов, занимающая достойное место в ряду признанных международных коллективных институтов, действующих в сфере безопасности.

Сегодня в динамично меняющемся мире, который, к сожалению, не становится безопаснее, перед ОДКБ стоит задача дальнейшего упрочения международного авторитета Организации, более четкого акцентирования своих геополитических интересов как структуры, способной активно влиять на эволюцию современной системы безопасности в Евразии. Именно такой посыл содержит в себе принятая в октябре прошлого года на сессии Совета коллективной безопасности Стратегия коллективной безопасности ОДКБ на период до 2025 года, раскрывающая концепцию дальнейшего укрепления совокупного потенциала Организации с целью её превращения в один из эффективных инструментов международной политики, обеспечивающих мир и безопасность в обширном евразийском регионе в тесном взаимодействии и диалоге со всеми партнерами, разделяющими цели и принципы нашей Организации.

Предстоящие три года потребуют от меня максимальной самоотдачи, задействования всего моего человеческого и профессионального опыта

В заключении хотелось бы сказать, что для меня высокая честь и большая ответственность возглавить столь авторитетную, признанную в мире международную Организацию, каковой является ОДКБ. Расцениваю назначение на этот пост, на который меня напутствовали президенты шести суверенных государств как знак особого доверия. Предстоящие три года потребуют от меня максимальной самоотдачи, задействования всего моего человеческого и профессионального опыта. Как кадровый военный, прошедший не одну войну, утверждаю, что больше всех мира хотят военные, и в этой связи свою основную задачу вижу в том, чтобы максимально задействовать потенциал ОДКБ для укрепления мира и спокойствия на постсоветском пространстве, чтобы термины "война", "вооруженный конфликт" навсегда исчезли из нашего лексикона. Знаю, что сделать для этого предстоит еще немало, учитывая напряженность, сохраняющуюся в ряде регионов в непосредственной близости от зоны ответственности ОДКБ. Рассчитываю на то, что заложенные моими предшественниками традиции дружбы и союзничества между государствами – членами Организации, выстраивания партнерских связей с другими международными и региональными организациями, а также третьими странами мне удастся развить и преумножить, ибо дух единства и сплоченности – залог успеха в любом важном и серьезном деле. А что может быть важней и серьезней, чем осознание того, что ты вносишь свой посильный вклад в дело обеспечения мира и безопасности.