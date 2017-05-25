СМИ: исполнитель теракта в Манчестере был в поле зрения спецслужбы MI5

ЛОНДОН, 25 мая. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Исполнитель теракта в Манчестере Салман Абеди был в поле зрения британской службы контрразведки MI5. Об этом сообщило агентство Press Association (PA) со ссылкой на источник в правительстве Великобритании.

По его данным, "MI5 единовременно ведет около 500 расследований, к которым имеют отношение около 3 тыс. объектов интереса (следствия)". К таким объектам ранее относился Абеди, пока не был исключен из этого списка.

"Там, где бывшие объекты показывают повышенный риск повторного вовлечения в террористическую деятельность, MI5 может рассмотреть возможность возобновления следствия, однако этот процесс неминуемо сталкивается с трудностями сложных профессиональных решений, основанных на неполной информации", - сказал источник.

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-Арена" прогремел в ночь с понедельника на вторник сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала в фойе. По последним данным, жертвами теракта, осуществленного террористом-смертником, стали 22 человека, 75 получили ранения, из которых 23 находятся в критическом состоянии.

Полиция сообщила, что исполнителем теракта был 22-летний Салман Абеди, который, по данным СМИ, родился в Великобритании в семье беженцев из Ливии.