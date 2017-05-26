Правозащитники: большинство погибших в ходе протестов в Венесуэле были застрелены

МЕХИКО, 26 мая. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Порядка 40 человек из 57 погибших во время антиправительственных митингов в Венесуэле были застрелены. Об этом сообщила в четверг в своем Twitter неправительственная организация "Венесуэльская программа образования и деятельности в сфере прав человека" (исп. Provea).

Согласно ее подсчетам, 32 погибших были молодыми людьми в возрасте 18-30 лет. Кроме того, в числе жертв оказались несколько несовершеннолетних.

В среду генеральный прокурор страны Луиса Ортега Диас сообщила, что насилие и беспорядки в ходе акций протеста с начала апреля унесли жизни 55 человек, порядка тысячи граждан пострадали, в том числе 229 силовиков. Позднее в тот же день список погибших пополнили еще два молодых человека.

3:17pm | Hasta los momentos, del número de personas fallecidas en contexto de manifestaciones (57) presentamos estas aproximaciones pic.twitter.com/jDUn5mfntw — PROVEA (@_Provea) 25 May 2017

Поводом для самых массовых акций протеста в Венесуэле за последние несколько лет послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента Николаса Мадуро и ограничивающие функции парламента, а также запрет одному из лидеров оппозиции Энрике Каприлесу претендовать на выборные должности.

Ситуация обострилась еще сильнее после того, как Мадуро принял решение созвать Конституционную ассамблею (КА), которая может реформировать систему госуправления и вносить изменения в основной закон страны. Выборы в КА намечены на конец июля.