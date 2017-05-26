В Венесуэле трое полицейских были задержаны за жестокое обращение с протестующими

МЕХИКО, 26 мая. /ТАСС/. Трое полицейских были задержаны в Венесуэле по обвинению в жестоком обращении с взятыми под стражу манифестантами. Об этом сообщила прокуратура республики.

"После того, как прокуратура представила вещественные доказательства, сотрудники Национальной боливарианской полиции Освальдо Ороско, Эдгар Мигенс и Альваро Матос были взяты под стражу за то, что они, предположительно, жестоко обращались с 10 молодыми людьми, который были задержаны во время манифестации 15 мая в городе Эль-Лимон (штат Арагуа)", - говорится в сообщении.

Полицейским были также предъявлены обвинения в "незаконном лишении свободы". По данным прокуратуры, пострадавшим от 18 до 22 лет.

В среду генеральный прокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас сообщила, что насилие и беспорядки во время акций протеста с начала апреля унесли жизни 55 человек. В числе погибших оказались 52 гражданских лица и три сотрудника правоохранительных органов. Пострадали порядка тысячи человек, в том числе 229 силовиков. Согласно подсчетам неправительственных организаций, число задержанных с начала апреля превысило 2,6 тыс. человек, из них более тысячи до сих пор остаются под стражей.

Поводом для самых массовых акций протеста в Венесуэле за последние несколько лет послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента Николаса Мадуро и ограничивающие функции парламента, а также запрет одному из лидеров оппозиции Энрике Каприлесу претендовать на выборные должности.