Спецпосланник главы Южной Кореи: Путин и Мун Чжэ Ин встретятся на саммите G20 в Гамбурге

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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Встреча президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина с российским лидером Владимиром Путиным запланирована на полях саммита Группы двадцати (G20) в Гамбурге в начале июля. Об этом заявил в интервью ТАСС спецпосланник южнокорейского главы Сон Ён Гиль.
"Прежде всего, есть договоренность между двумя главами государств о встрече на полях саммита G20 в Гамбурге, - сказал он. - Кроме того, президентом Путиным было озвучено приглашение нашему президенту Мун Чжэ Ину посетить III Восточный экономический форум, который пройдет во Владивостоке в сентябре. Я передам это приглашение нашему президенту".
Кроме того, отметил спецпосланник, существует план взаимных поездок парламентариев на этот год. "Спикер Национального собрания господин Чон Се Гюн собирается приехать в Россию для участия в межпарламентских совещаниях, которые состоятся в Санкт-Петербурге осенью, - обратил внимание собеседник агентства. - Несколько раньше этого события в Южной Корее пройдет Евразийское межпарламентское совещание, в котором будет принимать участие спикер Госдумы Вячеслав Володин. Я попросил, чтобы господин Володин побуждал коллег из стран СНГ, чтобы они также приняли участие в этом мероприятии".