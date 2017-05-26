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Карикатурные лидеры G7 появились на площади в Таормине

Международная панорама
26 мая, 13:27 UTC+3 ТАОРМИНА /Италия/ 26, мая. /ТАСС

Цель устроителей акции - привлечение внимания мировых лидеров к проблемам голода и бедности стран, нуждающихся в донорской помощи ООН

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© REUTERS/Dylan Martinez

ТАОРМИНА /Италия/, 26 мая. /ТАСС/ На одной из площадей итальянской Таормины появились карикатурные прототипы лидеров Группы семи. Неправительственная международная организация Oxfam, действующая в 18 странах, включая Италию, проводит акцию, призванную привлечь внимание к проблемам голода и бедности.

Семеро активистов в масках президента США Дональда Трампа, канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Эмманюэля Макрона, премьер-министров Италии Паоло Джентилони, Японии Синдзо Абэ, Канады Джастина Трюдо и Великобритании Терезы Мэй сидели за импровизированным столом с тарелками стилизованных спагетти. За их спинами на установленном экране демонстрировали кадры из Южного Судана, Йемена, Нигерии и Сомали, где голодают 30 млн человек, как гласит надпись. Как объяснили устроители акции, их цель - привлечь внимание мировых лидеров к проблемам этих стран и напомнить об обращении ООН к мировому сообществу за донорской помощью в размере $6,3 млрд, чтобы помочь населению этих стран.

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"На сегодняшний день поступили лишь 30% необходимых средств. Но если "семерка" сделает свой вклад, удастся спасти миллионы жизней", - отметили активисты.

26 и 27 мая они намерены продолжать свои инсценировки. Так, одна из них изображает, как мировые лидеры тянут за пиджак Трампа в попытке убедить его не отказываться от договоренностей, достигнутых в Париже на международной конференции по климату.

Итальянские власти не стали запрещать проведения манифестаций, в том числе противников "семерки", обозначив для этого строго отведенные места, вдали от отелей, где проходят мероприятия саммита. Тем не менее, местные жители опасаются столкновений манифестантов с полицией, многие торговцы закрыли свои магазины, спасая стеклянные витрины от возможного попадания камней. В Таормине, приморском курорте, и окрестностях предприняты усиленные меры безопасности: закрыты порты, запрещен выход в море рыбаков, сильно ограничены зоны для купания.

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