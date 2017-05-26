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В Таормине стартовал 43-й по счету саммит G7

Международная панорама
26 мая, 13:33 UTC+3 ТАОРМИНА /Италия/ 26, мая. /ТАСС

Запланированные на пятницу пленарные сессии будут посвящены вопросам внешней политики и проблемам безопасности

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Председатель Евросовета Дональд Туск, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент США Дональд Трамп, премьер-министр Италии Паоло Джентилони, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер

Председатель Евросовета Дональд Туск, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент США Дональд Трамп, премьер-министр Италии Паоло Джентилони, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер

© AP Photo/Andrew Medichini

ТАОРМИНА /Италия/, 26 мая. /ТАСС/. Очередной, 43-й по счету саммит Группы семи начал свою работу на острове Сицилия. Встреча лидеров семи наиболее индустриально развитых стран планеты - Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии - традиционно открылась в торжественной обстановке общим фотографированием на фоне античных колонн греческого театра III века до н.э. города Таормины.

Запланированные на пятницу пленарные сессии будут посвящены вопросам внешней политики и проблемам безопасности. В повестке дня саммита после теракта в Манчестере на первый план вышла тема борьбы с терроризмом, и, как объявил накануне хозяин встречи - премьер-министр Италии Паоло Джентилони, в итоговую декларацию планируется включить отдельное совместное заявление об ужесточении мер по противодействию терроризму и экстремизму.

Джентилони также отметил, что "дискуссии не будут простыми". Как считают наблюдатели, скорее всего, не удастся преодолеть расхождения по таким вопросам, как свободный товарообмен и климатические изменения, по которым, как известно, американский президент Дональд Трамп, новичок "семерки", не разделяет подходов партнеров.

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Стоит вспомнить, что на прошедшей в начале апреля встрече так называемой энергетической семерки с участием министров энергетики и окружающей среды итогового заявления принято не было именно из-за несогласия американской стороны с формулировками по климату.

Одна из декларированных целей лидеров "семерки" - убедить Трампа не выходить из Парижского соглашения по климату. Накануне саммита американский лидер заявил, что окончательное решение примет после Таормины.

Интрига сохраняется и вокруг аспекта России. Отношения с РФ, по оценкам экспертов, несомненно будут обсуждаться, особенно в контексте обеспечения международной стабильности. Италия неоднократно заявляла, что одним из ее приоритетов является стабилизация отношений с РФ и выстраивание равноправного диалога во имя урегулирования крупнейших международных кризисов, поиск решения которых, по общему признанию, без привлечения Москвы невозможен.

В частности, это положение зафиксировано в итоговой декларации по итогам встречи глав МИД "семерки", состоявшейся 10-11 апреля в Лукке. Перекочует ли оно в итоговой документ "семерки" - вопрос, особенно учитывая, что, как сообщил Белый дом, в ходе своих переговоров с итальянским руководством Трамп подтвердил "трансатлантическое единство" по вопросу мер в отношении России "за ее действия в Крыму и на востоке Украины".

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Персоны
Трамп, Дональд Джентилони, Паоло
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