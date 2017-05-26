Трамп: убийства христиан на Ближнем Востоке необходимо прекратить

ВАШИНГТОН, 26 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Убийства христиан на Ближнем Востоке необходимо прекратить, а те, кто поддерживает убийц, должны быть наказаны. Об этом говорится в опубликованном Белым домом заявлении президента США Дональда Трампа в связи с нападением на христиан в египетской провинции Эль-Минья, в результате которого погибли десятки человек.

"Америка дает ясно понять своим друзьям, союзникам и партнерам, что бесценные и исторические христианские общины на Ближнем Востоке необходимо охранять и защищать. Кровопролитие христиан должно закончиться, и все, кто помогает их убийцам, должны быть наказаны, - отмечается в сообщении. - Америка проявляет солидарность с президентом (Египта Абделем Фаттахом) аc-Сиси и всем египетским народом сегодня и всегда, в момент, когда мы сражаемся с целью нанести поражение этому общему врагу".

Президент считает, что нынешняя "цивилизация оказалась в пропасти". "Будем ли мы вылезать из нее или продолжать падать, будет зависеть от нашей способности объединяться для защиты всех вероисповеданий, всех религией и всех невинных жизней, - подчеркнул глава государства. - Несмотря ни на что, Америка сделает все возможное, чтобы защитить свой народ".

Американский лидер подчеркнул, что "бороться и победить со злом (терроризмом) должны те, кто ценит жизнь". "Эта беспощадная резня христиан в Египте ранит наши сердца и приносит скорбь в наши души", - указал Трамп, призвав международное сообщество объединиться и "покончить со злой террористической организацией и разоблачить ее порочную, извращенную и жестокую идеологию".

26 мая утром группа боевиков совершила нападение на автобус с христианами-коптами, направлявшимися на экскурсию в монастырь Святого Самуила в провинции Эль-Минья. Подавляющее большинство из них были дети. По информации Коптского культурного центра, из всех подростков, отправившихся на экскурсию, выжили только трое, остальные были убиты при атаке радикалов. По данным Минздрава Египта, в результате теракта погибли 28 человек, около 30 получили ранения.

С 10 апреля в Египте по решению президента было введено чрезвычайное положение сроком на три месяца. Это произошло спустя сутки после двух терактов в христианских храмах в городах Танта и Александрия, в результате которых погибли свыше 45 человек и более 100 были ранены. Ответственность за те нападения взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).