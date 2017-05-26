СМИ: египетские ВВС нанесли серию ударов по позициям боевикам "Аль-Каиды" в Ливии

КАИР, 26 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Тарасов/. Египетская боевая авиация нанесла серию ударов по позициям связанных с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ) боевиков в районе ливийского города Дерна. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По его информации, авиаудары были нанесены по шести позициям местной группировки "Совет шуры моджахедов Дерны", их складам с оружием и боеприпасами. Сообщается, что среди экстремистов есть убитые и раненые.

Между тем, по данным телеканала Sky News Arabia, в результате воздушных рейдов полностью разрушен главный штаб радикалов, расположенный вблизи этого средиземноморского города. Начальник штаба ВВС Ливийской национальной армии бригадный генерал Сакр аль-Джеруши уже подтвердил информационному порталу "Аль-Яум ас-Сабиа", что налеты были осуществлены в координации с командованием вооруженных сил других государств региона, а все истребители благополучно вернулись на базы.

Авиаудары были нанесены после атаки, осуществленной 25 мая группой боевиков в провинции Эль-Минья к югу от Каира. Жертвами кровавой вылазки, по последним данным, стали 29 египетских христиан, в том числе девять детей, еще около 25 человек получили ранения.

В обращении к нации после теракта президент Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что Египет продолжит борьбу против террористов "как внутри страны, так и за ее пределами". Кроме того, он указал, что только за минувшие три месяца египетская армия уничтожила 300 внедорожников, на которых боевики пытались проникнуть из Ливии для совершения нападений в АРЕ.

Ранее египетские ВВС уже бомбили позиции экстремистов в Ливии в феврале 2015 года после того, как боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) распространили кадры жестокой расправы над 21 коптом из Эль-Миньи. Тогда ударам также подверглась Дерна, где в тот момент находились лояльные террористам из ИГ вооруженные формирования. Боевые самолеты Египта также в координации со штабом ливийских ВВС разбомбили принадлежащие боевикам лагеря и склады с оружием.