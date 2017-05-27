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Пентагон подтвердил сближение двух истребителей КНР с самолетом ВМС США

Международная панорама
27 мая, 0:24 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

Официальный представитель ведомства заявил, что министерство обороны США выразит "обеспокоенность китайскому правительству по соответствующим каналам"

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ВАШИНГТОН, 27 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Пентагон подтвердил "непрофессиональное и небезопасное" сближение двух многофункциональных истребителей-бомбардировщиков J-10 КНР с патрульным самолетом ВМС США P-3 Orion над водами Южно-Китайского моря. Об этом сообщил в пятницу ТАСС официальный представитель Пентагона капитан второго ранга Гэри Росс.

"Экипаж американского летательного аппарата счел перехват небезопасным и непрофессиональным. Свою операцию он смог продолжить беспрепятственно, - отметил он. - Мы продолжаем изучать обстоятельства этого инцидента и выразим нашу обеспокоенность китайскому правительству по соответствующим каналам".

По словам Росса, инцидент произошел в четверг, и один из китайских истребителей "летел прямо перед P-3 Orion", что встревожило американцев. Как сообщил ранее телеканал ABC, истребители-бомбардировщики приблизились на расстояние примерно 30 метров к патрульному самолету ВМС США.

Сближение имело место примерно в 240 км к юго-востоку от острова Хайнань (Южный Китай), в северной части Южно-Китайского моря.

Представители оборонного ведомства США 18 мая заявили, что два истребителя КНР Су-30 над водами Восточно- Китайского моря сопровождали американский самолет WC-135 Constant Phoenix, оснащенный специальным оборудованием для замеров воздуха. Американская сторона также тогда заявила, что речь идет о непрофессиональных действиях китайских пилотов.

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