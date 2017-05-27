Синдзо Абэ занял третье место по сроку пребывания на посту премьера Японии

СМИ: совладельцы "Альфа-банка" подали в США в суд на BuzzFeedЭкономика и бизнес 27 мая, 4:58
Бен Стиллер разводится с женой после 17 лет бракаКультура 27 мая, 4:54
В Чили начали возведение крупнейшего в мире телескопа EELTКосмос 27 мая, 3:40
СМИ: Роналду добровольно выплатил €6 млн в качестве компенсации за уклонение от налоговСпорт 27 мая, 3:38
Терроризм, климат и Россия стали главными темами первого дня саммита G7Международная панорама 27 мая, 3:35
WP: Кушнер предлагал Кисляку использовать защищенный канал для контактов Трампа с МосквойМеждународная панорама 27 мая, 2:48
Guardian: Конте продлит контракт с "Челси" до 2021 года и будет получать €11 млн в годСпорт 27 мая, 2:09
NBC: ФБР считает зятя Трампа ценным свидетелем в расследовании дела о влиянии на выборыМеждународная панорама 27 мая, 2:05
WSJ: Белый дом может нанять команду юристов для проверки твитов ТрампаМеждународная панорама 27 мая, 1:49
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТОКИО, 27 мая. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Нынешний премьер-министр Японии Синдзо Абэ занял третье место по продолжительности пребывания на этом посту в послевоенной истории страны. Об этом сообщило японское правительство.
К настоящему времени Абэ возглавляет кабинет министров на протяжении 1981 дня. Этот показатель учитывает и его первый премьерский срок с 26 сентября 2006 года по 26 сентября 2007 года. Таким образом он потеснил в этом рейтинге Дзюнъитиро Коидзуми, который был главой правительства с 26 апреля 2001 года по 26 сентября 2006 года.
"Самое важное не то, сколько ты находился у власти, а то, что ты сделал за это время. Правительство Абэ ясно дало понять о своих намерениях продвигать реформы, отдавая приоритет экономическому развитию и укреплению национальной безопасности", - отметил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.
В марте правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) Японии официально приняла решение внести изменения в собственный устав, продлив с шести до девяти лет срок предельных полномочий ее председателя, который одновременно занимает и кресло главы правительства. Таким образом, в случае победы ЛДП на выборах в нижнюю палату парламента в 2018 году, Абэ сможет вновь выдвинуть собственную кандидатуру на внутрипартийном голосовании и в перспективе остаться на премьерском посту вплоть до 2021 года.
Это позволит ему обойти своего двоюродного деда Эйсаку Сато, руководившего страной 2797 дней, с 9 ноября 1964 года по 7 июля 1972 года, и занять первое место по продолжительности пребывания на посту японского премьера в послевоенной истории страны.
Абэ во второй раз возглавил правительство в 2012 году после убедительной победы ЛДП на всеобщих выборах, срок его полномочий как председателя партии заканчивается в сентябре 2018 года. Однако его сторонники неоднократно выступали с требованием дать главе правительства больше времени для проведения экономических реформ, а также летней Олимпиады 2020 года в Токио.