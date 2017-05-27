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Синдзо Абэ занял третье место по сроку пребывания на посту премьера Японии

Международная панорама
27 мая, 4:33 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Алексей Заврачаев

К настоящему времени Абэ возглавляет кабинет министров на протяжении 1981 дня

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ТОКИО, 27 мая. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Нынешний премьер-министр Японии Синдзо Абэ занял третье место по продолжительности пребывания на этом посту в послевоенной истории страны. Об этом сообщило японское правительство.

К настоящему времени Абэ возглавляет кабинет министров на протяжении 1981 дня. Этот показатель учитывает и его первый премьерский срок с 26 сентября 2006 года по 26 сентября 2007 года. Таким образом он потеснил в этом рейтинге Дзюнъитиро Коидзуми, который был главой правительства с 26 апреля 2001 года по 26 сентября 2006 года.

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"Самое важное не то, сколько ты находился у власти, а то, что ты сделал за это время. Правительство Абэ ясно дало понять о своих намерениях продвигать реформы, отдавая приоритет экономическому развитию и укреплению национальной безопасности", - отметил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

В марте правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) Японии официально приняла решение внести изменения в собственный устав, продлив с шести до девяти лет срок предельных полномочий ее председателя, который одновременно занимает и кресло главы правительства. Таким образом, в случае победы ЛДП на выборах в нижнюю палату парламента в 2018 году, Абэ сможет вновь выдвинуть собственную кандидатуру на внутрипартийном голосовании и в перспективе остаться на премьерском посту вплоть до 2021 года.

Это позволит ему обойти своего двоюродного деда Эйсаку Сато, руководившего страной 2797 дней, с 9 ноября 1964 года по 7 июля 1972 года, и занять первое место по продолжительности пребывания на посту японского премьера в послевоенной истории страны.

Абэ во второй раз возглавил правительство в 2012 году после убедительной победы ЛДП на всеобщих выборах, срок его полномочий как председателя партии заканчивается в сентябре 2018 года. Однако его сторонники неоднократно выступали с требованием дать главе правительства больше времени для проведения экономических реформ, а также летней Олимпиады 2020 года в Токио.

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